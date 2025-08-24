Sebastian Vettel hadert mit Entscheidung – „Hat nichts gebracht“

Sebastian Vettel mag zwar nicht mehr Teil der Formel 1 sein – doch er verfolgt die Königsklasse natürlich weiterhin. Insbesondere, da die Rennserie auf der Schwelle zu einer neuen Ära steht. Im kommenden Jahr werden mit neuen Motoren neue Wege eingeschlagen.

Das letzte Mal, als neue Antriebseinheiten eingeführt wurden, war Sebastian Vettel amtierender Vierfach-Weltmeister. Es sollte das Ende seiner Dominanz in der Formel 1 sein. Jetzt sorgt sich der Deutsche, dass derselbe Fehler wie damals wiederholt wird.

Sebastian Vettel: Kritik an Motoren

2014 führte die Königsklasse erstmals die Hybridmotoren ein, die noch heute im Gebrauch sind. Der Plan damals: Den Sport zukunftsfähiger machen und neue Automobilhersteller anlocken. Doch es gab ein entscheidendes Problem. Die Motoren sind seither unfassbar komplex, teuer und Hersteller können die Technologie kaum außerhalb des Sports nutzen.

„Das 2014er-Reglement war vom Ansatz gut“, blickt Sebastian Vettel bei „Auto Motor Sport“ zurück. Allerdings spart er auch nicht mit Kritik. Die Idee dahinter stimmte. Aber die Umsetzung passte nicht. Es hat viel zu viel Geld gekostet und der Serie nichts gebracht.“

Wiederholt die Formel 1 ihren Fehler?

Jetzt sorgt sich der Heppenheimer, dass die Formel 1 wieder in die Falle von damals tappen könnte. „Man verzichtet auf innovative Lösungen des vorherigen Motoren-Reglements, mit dem Ziel, es weniger teuer zu machen“, findet er. Generell sei die elektrische Komponente wichtig. Doch das Problem sei, dass viele Autohersteller für Autos auf der Straße schon mit 100 Prozent Elektromobilität arbeiten, dies für den Motorsport insbesondere Formel 1 schlicht keine Option sei.

Auch sagt er: „Das neue Reglement ist mir noch nicht ganz schlüssig. Energie zurückgewinnen ist super, aber das nur an der Hinterachse zu machen und die Vorderachse zu ignorieren, macht für mich keinen Sinn.“

Zudem glaubt Sebastian Vettel auch, dass es ein Fehler sei, den typischen Entwicklungskampf in der Formel 1 für alle Komponenten wie auch den Treibstoff zu erlauben. Dann „kann sich das schnell in die falsche Richtung entwickeln, so wie das 2014 der Fall war.“