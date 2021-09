Sebastian Vettel hat klare Forderung an die Formel 1 – „Es muss der ganzen Welt helfen“

Sebastian Vettel ist ein Mann der klaren Worte. Er nutzt seine Reichweite in der Formel 1, um sich für Werte wie Gleichberechtigung, Diversität und Umweltschutz einzusetzen.

In vier bis fünf Jahren will die Formel 1 mit neuen Motoren an den Start gehen, aktuell laufen die Gespräche mit den Motorenherstellern. Sebastian Vettel stellt deshalb eine klare Forderung.

Sebastian Vettel fordert mehr Relevanz für die Straße

Zurzeit fährt die Formel 1 mit V6 Hybrid-Turbo-Motoren. Geht es nach Sebastian Vettel, wird die Formel 1 bei der Motorenrevolution 2026 grüner und straßentauglicher. Bislang ist die Technologie zu teuer, um sie für den alltäglichen Gebrauch umzufunktionieren.

„Da ist offensichtlich Potential, um relevanter zu sein“, wird Sebastian Vettel von „gpfans.com“ zitiert. „Aktuell haben wir eine faszinierende Technik in den Autos, aber sie ist sehr komplex und wahrscheinlich irrelevant für die Straße“, so Vettel weiter.

---------------------------

Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Fahrversucheversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf jedoch verwehrt.

2021 fährt er für Aston Martin (ehemals Racing Point).

---------------------------

Seine Forderung: „Das ist offensichtlich nicht richtig, also denke ich, was auch immer der nächste Motor der Formel 1 ist, es muss relevanter werden und der ganzen Welt helfen einen Wandel zu vollziehen, wenn wir über Mobilität sprechen“

Sebastian Vettel setzt ein Zeichen. Foto: imago images/Motorsport Images

Die klügsten Köpfe aus der Formel 1 sollen also ihr Wissen so anwenden, dass ein Übertrag für gewöhnliche Straßenautos möglich ist. „Die Formel 1 sollte in die Fußstapfen der Vergangenheit treten, um ein Technologieführer zu sein, der für die Zukunft relevant ist“, findet Sebastian Vettel.

---------------------------

Mehr News zur Formel 1:

Formel 1: Irrer Italien-GP wird zum Alptraum – Vettel bedient: „Schade“

Formel 1: Experte sorgt sich um Sebastian Vettel – „Kenne die Situation selbst“

Sebastian Vettel: Formel 1-Experte Ralf Schumacher wird deutlich – „Sehe schwarz für Aston Martin“

---------------------------

Erste Gespräche über den Motor der Zukunft liefen bereits erfolgreich, große Autohersteller wie VW überlegen ernsthaft in die Formel 1 einzusteigen. Was bereits durchgesickert ist, erfährst du hier! (fs)