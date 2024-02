Sebastian Vettel: Formel-1-Comeback bei Mercedes? Bruder Fabian äußert sich

Mit seinem Wechsel zu Ferrari hat Lewis Hamilton in der Formel 1 für ein Beben gesorgt. Eines der begehrtesten Cockpits ist nun frei, Mercedes sucht für 2025 einen neuen Fahrer – und schon jetzt kocht die Gerüchteküche über. Auch der Name Sebastian Vettel fällt hin und wieder.

Die deutschen Fans würden es nur zu gern sehen, wenn Sebastian Vettel 2025 im Mercedes sitzen würde. Doch wie realistisch ist ein Vettel-Comeback überhaupt? Sein Bruder Fabian hat sich nun dazu geäußert.

Sebastian Vettel ein Kandidat bei Mercedes?

2022 hat Sebastian Vettel seine Karriere in der Formel 1 beendet. Er wolle sich mehr seiner Familie und seinen Kindern widmen, erklärte der viermalige Weltmeister damals seine Entscheidung. Und auch der Klimaschutz spielte bei seinem Rücktritt eine Rolle.

Wie es in der Formel 1 aber so ist, wird schon seit Vettels Rücktritt über ein mögliches Comeback spekuliert. Und auch bei den Spekulationen über den Hamilton-Nachfolger bei Mercedes fällt der Name Sebastian Vettel immer wieder.

Jetzt hat sich sein Bruder Fabian bei Sky zu einem möglichen Comeback im Mercedes und Vettels Ambitionen geäußert. „Viel sagen kann ich nicht“, betont er zwar und weist darauf hin, dass er nicht in der Position sei, sich dazu zu äußern.

Vettels Bruder erklärt: „Könnte weitermachen, als wäre er nie weg gewesen“

Er sagt aber auch: „Ich glaube, er ist aus einer anderen Intention rausgegangen.“ 24 Rennen seien „schon eine Hausnummer.“

„Wenn er jetzt wieder in die Formel 1 einsteigen würde, würde er entgegen dessen entscheiden, für was er sich eigentlich entschieden hat“, so Fabian Vettel.

Wenn Vettel jetzt wieder in die Formel 1 zurückkehren würde, wäre er ständig unterwegs – und dabei wollte er sich auf seine Familie konzentrieren. Fabian Vettel betont aber auch: „Von der Lust, vom Reiz und von der Fähigkeit zweifle ich das überhaupt nicht an. Ich glaube, er könnte einsteigen und könnte weitermachen, als wäre er nie weg gewesen.“

Aber auch wenn Vettel es könnte, wäre es schon eine riesige Überraschung, wenn er 2025 in die Formel 1 zurückkehren würde.