Sebastian Vettel: Oh, oh! Droht „Seb“ diese Ferrari-Demütigung?

Sechs Jahre lang versuchte Sebastian Vettel erfolglos, mit Ferrari seinen fünften Weltmeistertitel gewinnen.

2020 endete das Kapitel Scuderia für Sebastian Vettel dann endgültig. Im kommenden Jahr sind er und der italienische Rennstall wieder Konkurrenten. Droht ihm die ultimative Demütigung?

Droht Sebastian Vettel eine Demütigung durch Ferrari? Foto: imago images/Nordphoto

Sebastian Vettel: Ferrari rüstet auf

Ferrari, das wurde in der vergangenen Saison recht schnell klar, war im letzten Vettel-Jahr einfach nicht konkurrenzfähig. Zu viele Defizite hatte das Auto, zu viele technische Probleme traten an den Rennwochenenden auf und zu viele taktische Fehlentscheidungen wurden getroffen.

Ferrari-Boss Mattia Binotto macht eine Kampfansage. Foto: imago images/Motorsport Images

Am Ende landete Vettel in der Fahrerwertung nur auf Platz 13 – die schlechteste Gesamtplatzierung seiner Karriere. Mit Aston Martin will sich der Heppenheimer deutlich steigern und wieder regelmäßig um das Podium mitfahren.

Doch auf dem Weg dahin droht ein Kampf mit seinem alten Rennstall. Denn auch Ferrari will die letzte Saison nicht auf sich sitzen lassen und rüstet daher nun auf. Teamchef Mattia Binotto betonte bei der Teamvorstellung der Scuderia, dass man die Performance des Autos deutlich verbessert habe.

Um vor allen auf den Geraden wieder mehr Geschwindigkeit zu bekommen, habe man die „Aerodynamik verfeinert und den Luftwiderstand reduziert“, zitiert ihn unter anderem „Motorsport Total“.

Gibt Ferrari im neuen Jahr wieder Gas? Foto: imago/HOCH ZWEI/Pool/Motorsport Images

Ferrari macht deutlich, dass es so wieder weiter nach vorne gehen soll. Droht Vettel damit eine Demütigung? Sollte er bei Aston Martin regelmäßig hinter den roten Flitzern liegen, dürfte ihm das wie eine schallende Ohrfeige vorkommen.

Vettel Ex-Team will wieder konkurrenzfähig sein

Dass es für die absolute Spitze reicht, davon geht Binotto allerdings nicht aus. Sprich, auch 2021 wird Mercedes unangefochten dominieren und maximal ein paar Mal von Red Bull geärgert.

Dahinter könnte sich allerdings ein spannender Kampf entwickeln. Neben Aston Martin und Ferrari haben auch McLaren und Alpine Ansprüche zu den Verfolgern der beiden Spitzenteam zu gehören. (mh)