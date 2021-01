Sebastian Vettel: Jetzt ist es raus! Formel-1-Star bestätigt, was viele Fans bereits befürchtet hatten

Um das Aus von Sebastian Vettel bei Ferrari ranken sich viele Gerüchte und Vermutungen.

Nach sechs Jahren endete das Abenteuer Scuderia für Sebastian Vettel ohne den erhofften Weltmeistertitel. Nun bestätigt der viermalige Formel-1-Weltmeister, was viele seiner Fans schon längst befürchtet hatten.

Sebastian Vettel: Ferrari stellte ihn vor vollendete Tatsachen

Noch bevor die Saison 2020 gestartet war, sorgte die Meldung, dass Vettel Ferrari am Ende des Jahres verlassen würde, für großes Aufsehen. Doch obwohl dies in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gegeben wurde, vermuteten viele Fans des Deutschen, dass die Trennung nicht in völligem Einklang von statten ging.

Sebastian Vettel mit seinem Ex-Teamchef. Foto: imago images/HochZwei/Syndication

Dies hat Vettel nun teilweise bestätigt. Zwar gab es wohl keinen großen Streit zwischen ihm und Teamchef Mattia Binotto, jedoch habe der Italiener seinen ehemaligen Fahrer vor vollendete Tatsachen gesetzt.

„Als mir Mattia Bescheid gesagt hat, war die Sache klar. Ich wollte nicht darum kämpfen oder ihn von etwas anderem überzeugen“, erklärt Vettel gegenüber dem amerikanischen Magazin „Racer“, wie er die Nachricht der Trennung damals aufnahm.

Dabei hätte der 33-Jährige es anscheinend gerne weiter mit den Italienern versucht. „Ich muss die Entscheidung nicht verstehen und es ändert auch nichts“, äußert der Ex-Ferrari-Pilot sein Unverständnis, stellt jedoch auch klar, dass er dies dennoch akzeptiert habe.

Vettel spricht über seine Zukunft

Für Vettel geht es nun ohnehin, den Blick auf seine Aufgaben bei Aston Martin zu lenken. Das britische Team will mit dem einstigen Weltmeister hoch hinaus und schon bald um Siege und Titel mitfahren.

Wie lange er noch in de Formel 1 aktiv sein wird, darüber macht sich aber auch schon seine Gedanken. „Ich werde das noch ein paar Jahre machen, aber wir reden da sicher nicht von zehn Jahren oder mehr“, deutet Vettel an. (mh)