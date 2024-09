Sebastian Vettel: Formel-1-Comeback bei Audi? Teamchef lässt aufhorchen

Fast zwei Jahre ist es nun her, dass Sebastian Vettel seine Karriere in der Formel 1 beendet hat. Inzwischen kribbelt es wohl wieder in den Fingern des 37-Jährigen. Laut Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko will er zurück in die Königsklasse des Motorsports.

Einzige Option für Sebastian Vettel bleibt in der Formel 1 ein Cockpit bei Audi. Jetzt hat sich der neue Teamchef zu einer möglichen Verpflichtung des vierfachen Weltmeisters geäußert. Ausgeschlossen ist ein Comeback nicht.

Sebastian Vettel vor Formel-1-Comeback?

16 Jahre lang fuhr Sebastian Vettel in der Formel 1, ehe er 2022 das Lenkrad an den Nagel hing. Vier WM-Titel konnte er mit Red Bull einfahren. Der Deutsche hinterließ riesige Spuren in der Rennserie. Für viele wäre es noch immer ein Traum, wenn er zurückkehren würde – und das scheint mittlerweile sogar wieder realistisch.

Wie man hört, kann sich der 37-Jährige ein Comeback inzwischen wieder vorstellen. Im Gespräch ist ein Engagement bei Audi. Einer der größten deutschen Rennfahrer aller Zeiten und eine deutsche Traditionsmarke, die den Sprung in die Formel 1 wagt? Könnte passen.

„Ich liebe Sebastian“

Und auch Audis Teamchef Mattia Binotto ist nicht ganz abgeneigt. Er kennt Vettel noch aus der gemeinsamen Zeit bei Ferrari. „Ich liebe Sebastian. Die Arbeit mit ihm weiß ich zu schätzen. Wie stark er ist, sowohl als Mensch als auch als Fahrer“, lobte der Italiener ihn bei „Sky“ und schloss eine Verpflichtung nicht aus.

Er betonte allerdings: „Im Moment habe ich mich noch nicht entschieden. Ich bin erst ein paar Wochen hier und muss zuerst verstehen, mich umsehen, zuhören und irgendwann werden wir uns entscheiden müssen. Es muss die richtige Entscheidung für Audi sein. Nicht nur kurzfristig, also für 2025, sondern auch langfristig.“