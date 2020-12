Sebastian Vettel: Stress mit seinem Vorgänger? Von wegen!

Ab 2021 fährt Sebastian Vettel für den Rennstall Aston Martin.

Weil eigentlich kein Platz da war, hat Aston Martin Platz geschaffen. Für Sebastian Vettel musste Sergio Perez weichen und steht nun ohne Cockpit da. Doch von einem Streit ist bei den Piloten keine Spur.

Sebastian Vettel und Sergio Perez bleiben Freunde

Offenbar nimmt Sergio „Checo“ Perez es Sebastian Vettel nicht übel, dass er ihm seinen Platz bei Racing Point (ab 2021: Aston Martin) weg genommen hat. Im Gegenteil: Perez und Vettel pflegen offensichtlich ein freundschaftliches Verhältnis.

Nach dem Rennen in Abu Dhabi haben sich Sebastian Vettel und sein Vorgänger Sergio Perez noch einmal getroffen. Der Anlass: Die beiden Piloten haben ihre Helme getauscht. Auf Instagram postete Perez ein Foto, wie die beiden in die Kamera strahlen und dabei den Helm des jeweils anderen in der Hand bzw. auf dem Kopf haben.

Sebastian Vettel und Sergio Perez standen noch gemeinsam auf dem Podium. Foto: imago images/Motorsport Images

„Helme tauschen mit guten Freunden“

„Helme tauschen mit guten Freunden“, lautet die Bild-Unterschrift. Das tauschen der Helme gilt im Motorsport als höchstes Zeichen des Respekts. Auch mit Ferrari-Kollege Charles Leclerc tauschte er nach dem letzten Rennen für die Scuderia den Helm.

Perez fährt schon seit 2011 in der Formel 1 und kennt Sebastian Vettel daher gut. Nach sieben Jahren bei Racing Point (2014 – 2018 Force India) ist für ihn nun aber Schluss. Sebastian Vettel nimmt seinen Platz.

Immerhin konnte der beliebte Mexikaner sich aber noch mit einem Sieg verabschieden. Bei zweiten GP in Bahrain gewann er zum ersten Mal einen Grand Prix.

Perez zu Red Bull?

Ob Perez nun ein Jahr pausieren muss oder schon 2021 wieder in der Formel 1 fährt, ist noch unklar. Es wird spekuliert, dass er den Platz von Alex Albon bei Red Bull einnehmen könnte. Der Thailänder steht vor dem Aus.

Bei Red Bull würde er neben Max Verstappen an den Start gehen und ausgerechnet bei dem Team fahren, mit dem Sebastian Vettel seine vier WM-Titel einfuhr. (fs)