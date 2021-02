Sebastian Vettel: Insider sicher – Mercedes spielte eine Rolle beim Wechsel zu Aston Martin

Der Wechsel von Sebastian Vettel zu Aston Martin war ein echter Hammer in der Formel 1.

Noch heute wird in der Formel 1 über Sebastian Vettel und seine Beweggründe diskutiert. Insider Eddie Jordan ist sich sicher, dass auch Mercedes eine Rolle spielte.

Sebastian Vettel: Jordan glaubt, dass Mercedes ein großer Faktor war

Lange war über die Zukunft von Sebastian Vettel spekuliert worden. Mercedes, Red Bull, Aston Martin oder doch Karriereende? Am Ende fiel die Wahl auf Aston Martin. Mit dem aufstrebenden Werksteam will Vettel noch einmal angreifen.

Laut des ehemaligen Team-Besitzers Eddie Jordan spielte Mercedes dabei eine entscheidende Rolle. „Es besteht kein Zweifel, dass Vettel auch wegen Mercedes ins Team gelockt wurde, das spielte eine Rolle“, sagte der 72-Jährige gegen über „The Racer“.

Das ist Eddie Jordan

Geboren am 30. März 1948 in Dublin (Irland)

1979 gründete er nach überschaubarer Fahrerkarriere sein eigenes Team

1990 ging Jordan mit einem Team in der Formel 1 an den Start

2005 verkaufte er seine Anteile an die Midland Group

Entwicklung des Teams: Jordan Grand Prix (1990 - 2005) -> Midland F1 Racing (2006) -> Spyker F1 (2007) -> Force India (2008 - 2018) -> Racing Point (2019 - 2020) -> Aston Martin Racing (ab 2021)

Weiter erklärt Jordan: „Natürlich ist es kein komplettes Mercedes-Team, aber Mercedes ist stark involviert und sie werden es sicher befürwortet haben, Vettel an Bord zu holen, soviel steht fest.“

Insider Eddie Jordan plaudert über den Vettel-Wechsel. Foto: imago images / eu-images

Der Motor und zahlreiche Technologien kommen von Mercedes. Nicht ohne Grund wurde der letztjährige Racing Point als Mercedes-Kopie bezeichnet.

So kann Vettel Aston Martin helfen

Jordan glaubt, dass Vettel die richtige Entscheidung war. „Ich kann aus Erfahrung sprechen: Als Hill zu mir kam, war er nicht unbedingt der schnellste Fahrer der Welt, aber er war äußerst kompetent, überaus talentiert und er hatte die Fähigkeit, uns Informationen und Wissen zu vermitteln, um ein deutlich besseres Auto bauen zu können“, vergleicht er.

Und sagt weiter: „Ich glaube, dass Vettel in diesem Bereich wirklich stark sein wird. Und ich denke, dass auch das Team dadurch viel stärker sein wird.“

Anfang März geht es für Vettel erst richtig los, dann stehen die ersten Testfahrten in Bahrain an. Wenige Wochen später startet dann die Formel 1 in die Saison 2021. Aktuell gibt es aber noch große Schwierigkeiten bei der Planung des Rennkalenders. Hier mehr dazu >>> (fs)