„Sebastian Vettel ist fertig!“ Ex-Pilot mit gnadenlosem Urteil – wird der Formel-1-Star nur deshalb nicht gefeuert?

Sebastian Vettel will auch 2021 einfach nichts gelingen. Dabei sollte mit seinem Wechsel zu Aston Martin alles wieder besser werden.

Mit seinem Saisonauftakt In der Formel 1 kann er keinesfalls zufrieden sein. Und jetzt muss sich Sebastian Vettel auch noch heftiger Kritik stellen.

Sebastian Vettel muss sich heftige Worte eines Ex-Piloten gefallen lassen.

Nach seinen bisherigen Leistungen wird die Kritik immer lauter. Denn wie schon bei Ferrari im Vorjahr ist Sebastian Vettel auch mit dem britischen Rennstall bisher chancenlos.

Sebastian Vettel: Ehemaliger Rennfahrer mit heftiger Abrechnung

Hat Vettel seinen Zenit überschritten? Anfang des letzten Jahrzehnts holte der heute 33-Jährige mit Red Bull gleich vier WM-Titel in Folge. Nach seinem Wechsel zu Ferrari konnte er daran nicht mehr anknüpfen, auch wenn er gerade in den ersten Jahren die Chance dazu gehabt hätte.

Im Aston Martin läuft es noch nicht für Vettel.

Doch nun zeichnet sich beim Racing-Point-Nachfolger ein ähnliches Debakel wie bei seinem Abschiedsjahr bei der Scuderia an. Misserfolg statt Podiumsplätzen – diese Tatsache lässt einen ehemaligen Rennfahrer nun ein heftiges Urteil fällen.

„Es ist lange her, dass er irgendetwas Gutes geleistet hat“

„Vettel ist fertig. Es ist lange her, dass er irgendetwas Gutes geleistet hat“, wettert Jason Watt gegenüber des britischen Portals „formula1news“. „Er macht viele Fehler und wirkt wie jemand, der mächtig unter Druck steht“, meint der 51-Jährige.

Jason Watt ging jahrelang in der Formel 3000 an den Start.

Watt ging selbst jahrelang in der Formel 3000 und der dänischen Tourenwagen-Meisterschaft an den Start. Er wisse nicht, ob Vettel das mental noch lange durchhalten könnte. „Ich hoffe, er übersteht dieses Jahr“, so Watt, der glaubt, dass Vettel an der Hoffnung festhalte, dass plötzlich alles besser werden könnte.

Experte ist sich sicher: Darum wird Aston Martin Vettel nicht feuern

Dass Aston Martins Geduld mit Vettel irgendwann am Ende sein könnte und das Team ihn feuert, glaubt Watt dagegen nicht. Dabei hätte man mit Nico Hülkenberg sogar einen dritten Fahrer, der sofort einspringen könnte.

Neuigkeiten aus der Formel 1:

Das liege vor allem daran, dass Vettel Geld ins Team bringe. „Alle reden darüber, dass er ein teurer ABgang für das Team wäre“, so Watt.

„Aber man muss auch bedenken, dass er viele Sponsorengelder angezogen hat. Er bezahlt sein Gehalt quasi selbst“, lautet die Einschätzung des dänischen Ex-Rennfahrers. Vettel soll bei Aston Martin rund sieben Millionen Euro verdienen.

RTL mit Mega-Verkündung zur F1

Wie der Deutsche in dieser Saison letztlich abschneidet, ist zumindest teilweise auch bei RTL zu sehen. Der Privatsender hat jetzt ein Mega-Comeback für die Übertragungen der Formel 1 verkündet (hier mehr>>).

Sebastian Vettel muss sich einiges anhören.

Formel 1: Entscheidung um Kanada-GP gefallen

Die Formel 1 hat nun offiziell bestätigt, dass auch in diesem Jahr kein Rennen in Montreal stattfinden wird. Stattdessen geht es in die Türkei. Die Entscheidung wirft Fragen auf.

Gleichzeitig bahnt sich in der Motorsport-Königsklasse auch eine Rückkehr von Zuschauern an. F1-Boss Stefano Domenicali hat die fortgeschrittenen Pläne gelüftet. Hier erfährst du, wann, wo und wie viele Fans zurück an die Strecke dürfen >>

Formel 1: Kult-Strecke vor dem Aus

Bahnt sich der nächste Formel 1 Schock an? Eine Kultstrecke steht wohl vor dem Aus. Besonders für Fans aus Europa wäre das ein Verlust. Hier alle Infos >>>

Ein Ex-Rennfahrer rechnet mit Sebastian Vettel ab.

Formel 1: Neue Probleme für die Rennserie?

Die Formel 1 hat vor wenigen Tagen eine gravierende Veränderung bekannt gegeben. Mit einem neuen Konzept soll die Rennserie attraktiver gemacht werden. Doch es gibt große Probleme. Hier mehr dazu >>

Sebastian Vettel: Ein Ex-Rennfahrer schießt gegen den viermaligen Weltmeister.

Kuriose Vettel-Panne in Portugal

In Portugal unterlief Vettel im freien Training eine kuriose Panne. Der Heppenheimer stoppte in der falschen Box. Was Vettel zu seinem Patzer zu sagen hatte, liest du hier. Darüber hinaus hatte er allerdings nicht viel zu lachen. Im ersten und zweiten Training reichte es nur zu Platz 16 und 15.

„Wir haben relativ viel probiert, aber sind noch nicht auf das beste Ergebnis gekommen“, erklärte Vettel bei „Sky“. Was es in seinen Augen nun braucht, kannst du hier nachlesen >>

