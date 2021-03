Formel 1: Farb-Hammer bei Sebastian Vettel – DAMIT hat niemand gerechnet

In der Formel 1 verschwindet bei Sebastian Vettels neuem Team Aston Martin die rosa Farbe doch nicht (ganz).

In grün statt rosa wollte Aston Martin in seiner ersten Saison in der Formel 1 nach vielen Jahrzehnten gerne fahren. Dafür wurde sogar der Vertrag mit dem farbgebenden Sponsor aufgelöst.

Das neue Team von Sebastian Vettel hatte sich eigentlich von Titelsponsor BWT getrennt, auch um im gewünschten „British Racing Green“ fahren zu können.

Sebastian Vettel: Aston Martin wird doch rosa – zumindest ein wenig

Doch nun gibt es eine Wende bei Formel 1-Rennstall Aston Martin. Das hat das Team um Sebastian Vettel nun bekannt gegeben.

Formel 1: Aston Martin macht eine große Ankündigung. Foto: dpa

2017 stieg der Wassertechnologiespezialist BWT bei dem Formel 1-Team ein. Damals war der Rennstall noch unter dem Namen Force India unterwegs. Bis zum Wechsel zu Aston Martin hielt die Zusammenarbeit, doch dann übernahm Technologie-Riese Cognizant als Titelsponsor beim neuen Team von Sebastian Vettel.

BWT-Sponsoring überraschend verlängert

Am Mittwoch konnte Aston Martin dann aber stolz verkünden: BWT verlängert sein Engagement bei Aston Martin und verzichtet auf den Rosa-Flitzer.

Keine Rückkehr zum BWT-Rosa für Aston Martin! Foto: imago images/HochZwei

„Während das Erscheinungsbild des neuen Teams, mit einer völlig neuen Grundfarbe sehr unterschiedlich sein wird, sorgen die heutigen Nachrichten dafür, dass subtile BWT-Markenakzente sowie BWT-Markenlogos erhalten bleiben und Merkmal der brandneuen Aston Martin Cognizant Formel 1 Team-Lackierung werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Sebastian Vettel hat seine Ferrari-Zeit hinter sich gelassen. Foto: imago images / Poolfoto Motorsport

+++ Sebastian Vettel löst irren Fan-Ansturm bei Aston Martin aus +++

BWT-Boss Andreas Weißenbacher freute sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit und erklärte: „Neben dem Erfolg auf der Strecke werden wir mit dem Formel-1-Team von Aston Martin Cognizant zusammenarbeiten, um seine Ziele außerhalb der Strecke zu erreichen, indem wir nachhaltiger werden. Dies bedeutet, die Arbeit des letzten Jahres fortzusetzen, um den Einsatz von Einwegflaschen an der Strecke zu reduzieren, Plastikmüll zu minimieren und den Umgang und Verbrauch von Wasser zu erleichtern.“

---------------------------

Weitere News aus der Formel 1:

--------------------------

Weitere Sponsorengelder für Aston Martin

Die Freude auf Seiten von Aston Martin ist ebenfalls groß. Man wolle die Kooperation nutzen, um in allen Bereichen nachhaltiger zu werden, so Teamchef Otmar Szafnauer.

Sebastian Vettel darf sich über einen neuen alten Partner freuen. Foto: imago images/Motorsport Images

+++ Formel 1: Irrer Plan – diese Revolution würde ALLES ändern +++

Mit Sicherheit winkt dem Team von Sebastian Vettel allerdings auch ein nicht unbedeutender Anteil Sponsorengeld.

DAS bereitet Sebastian Vettel Sorgenfalten

Der neue Sponsor von Aston Martin wird Sebastian Vettel weiterhelfen, doch eine Sache dürfte dem vierfachen Weltmeister noch Kopfschmerzen bereiten. Hier mehr dazu >>>

Aston Martin, der Rennstall von Sebastian Vettel, macht eine große Verkündung. Foto: HOCH ZWEI/Pool/COLOMBO IMAGES

Wirrwarr um Vettels letztes Ferrari-Jahr

In seinem letzten Jahr bei Ferrari erlebte Sebastian Vettel eine wahre Horrorsaison. Im roten Flitzer war der heppenheimer nicht konkurrenzfähig. Dazu, wie es zum Ferrari-Absturz kam, gibt es nun eine mysteriöse Andeutung eines Insiders. Doch der rudert wenig später wieder zurück. Es herrscht Rätselraten >>>

Mick Schumacher äußerte sich jetzt zu seiner Beziehung zu Sebastian Vettel. Was der Sohn der Rennfahrerlegende Michael Schumacher kurz vor seinem Debüt in der Formel 1 erzählt, liest du hier.

Formel 1-Pilot Sebastian Vettel fährt ab 2021 für Aston Martin. Foto: imago/xPhoto4/LaPressex

Droht Sebastian Vettel eine Demütigung?

Gar nicht gerne dürfte Sebastian Vettel die frohe Kunde aus Maranello hören, dass Ferrari sein Geschwindigkeitsproblem der letzten Saison wohl behoben hat. Das war einer der Hauptgründe, die Vettel im letzten Ferrari-Jahr die schlimmste Saison seiner Karriere beschert hat. Droht jetzt ein Dasein im Schatten der Roten? Hier alle Infos >>

Aston Martin selbst gibt sich vor der Rückkehr in die Formel 1 sehr selbstbewusst. Sogar eine Weltmeister-Ansage bezüglich Sebastian Vettel rutschte dem Teamchef heraus. Hier mehr dazu >> (fs)