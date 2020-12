Sebastian Vettel rechnet ab! Ist ER Schuld am Ferrari-Desaster?

Bald hat er es geschafft: Noch ein Rennen muss Sebastian Vettel im Ferrari bestreiten, bevor er das erfolglose Kapitel bei der Scuderia beenden kann.

Einer Person gibt der 33-Jährige jetzt ziemlich deutlich die Schuld am Ferrari-Desaster: Teamchef Mattia Binotto.

Sebastian Vettel rechnet mit Ferrari-Teamchef ab

Beschreibt Vettel den Ferrari-Teamchef, ist eine kühle Distanz deutlich zu erkennen. „Wir respektieren uns, aber es hat nie die Art von Liebe gegeben, die es als Fundament braucht“, so der Noch-Ferrari-Pilot im Interview mit der Gazzetta dello Sport. Dieses Fundament fehlte offensichtlich, um beim italienischen Rennstall große Erfolge zu feiern.

Nach fünf Jahren im roten Wagen waren die zweiten Plätze in den Jahren 2017 und 2018 das Maximum des Erfolgs. An der Spitze der Gesamtwertung stand er am Ende einer Saison mit der Scuderia nicht.

Distanziertes Verhältnis: Mattia Binotto (Ferrari-Teamchef, l.) und Sebastian Vettel. Foto: imago images/Action Plus

Seit der Saison 2019 kam es dann zu dem beispiellosen Ferrari-Abstieg. Seither hatte Vettel mit den vorderen Plätzen nur noch ganz selten etwas zu tun. Das Ferrari-Desaster versucht er sich ebenfalls mit der distanzierten Zusammenarbeit mit seinem Teamchef zu erklären.

„Binotto ist ein pragmatischer Mensch“, so der viermalige Weltmeister. „Die Zeit wird zeigen, wie sich das von ihm geführte Ferrari-Team in Zukunft schlägt.“ Traut Vettel seinem Noch-Teamchef also wegen seiner nüchternen Art keinen Erfolg mit der emotionalen Scuderia zu?

Fakt ist: Als Vettel noch für Red Bull fuhr, schenkte man ihm Vertrauen. Seine Verbindung zu seinem damaligen Teamchef Christian Horner war emotionaler – und Vettel holte vier Weltmeistertitel. Auch bei Ferrari unter Teamchef Maurizio Arrivabene war Vettel noch erfolgreicher gewesen. Doch dem Deutschen dürfte auch klar sein, dass kein Teamchef der Welt Rennen gewinnen kann. (the)