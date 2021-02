Sebastian Vettel: Ferrari-Nachfolger mit krasser Aktion! Vettel dürfte sie gar nicht gefallen

Kein einziges Rennen hat der Nachfolger von Sebastian Vettel für Ferrari bestritten, doch schon jetzt ist Carlos Sainz ein echter Fan-Liebling.

Beim ersten Test für die Scuderia Ferrari lächelte sich der Formel 1-Pilot in die Herzen der Fans. Sebastian Vettel dürfte das gar nicht gefallen.

Sebastian Vettel: Sainz erobert Fan-Herzen im Sturm mit DIESER Aktion

Vergangene Woche startete Ferrari die erste Testreihe für die neue Saison. In einem zwei Jahre alten Modell durften die Ferrari-Piloten und Nachwuchsfahrer auf der Hausstrecke in Fiorano ihre Runden drehen.

Mit dabei war auch Sebastian Vettels Nachfolger Carlos Sainz. Der neue Mann bei Ferrari machte sich gleich mal richtig beliebt bei den Fans. Einige Scuderia-Anhänger hatten sich nämlich an der Strecke eingefunden.

Carlos Sainz drehte seine ersten Runden in einem Ferrari von 2019. Foto: imago images/Motorsport Images

Für ein paar glückliche Fans hatte Sainz das Training ein unvergessliches Ende. „Um 16 Uhr endete die Session und wir waren dabei, die Strecke zu verlassen, als wir ein kleines Feuerwehrauto sahen, das die Strecke entlangfuhr und vor uns anhielt. Carlos stieg aus. Wir waren erstaunt. Er fuhr den ganzen Weg, um ein paar Fans außerhalb der Strecke zu begrüßen, nur um ein paar Worte mit uns zu wechseln! Was für ein besonderer und bescheidener Champion. Danke Carlos, wir werden diesen Tag nie vergessen“, berichtete ein weiblicher Fan bei Twitter.

Carlos Sainz schwärmt von Ferrari-Anhängern

Carlos Sainz schwärmte im Anschluss von den Ferrari-Fans: „Es gab zwei Banner. Da war ein Banner 'Vamos Carlos' und ein Banner 'Smooth Operator'. Die Leute hier in Italien und die Tifosi kennen also bereits meinen Namen und meine Vorlieben, was Namen angeht.“

Die Fans von Ferrari versammelten sich am Rande der Strecke um die Tests zu beobachten. Foto: imago images/Motorsport Images

+++ Sebastian Vettel: Konkurrent mit bitterbösen Worten – „Nicht der Erlöser“ +++

Weiter berichtete er: „Am Ende des Tages hatte ich die Möglichkeit, zu ihnen zu gehen und Hallo zu sagen. Ich habe das Auto geholt und bin hingegangen, um mich bei ihnen zu bedanken, dass sie hier waren und mich an einem ganz besonderen Tag unterstützt haben, und um mit ihnen ein bisschen die Leidenschaft zu teilen.“

--------------

Neuigkeiten zu Sebastian Vettel:

Sebastian Vettel und Ferrari: Jetzt ist es raus – sie wussten es von Anfang an!

Sebastian Vettel: Neues Video schockiert die Fans – „Guter Gott“

Sebastian Vettel: Auf DIESEN Moment haben die Fans lange gewartet – doch Aston Martin sorgt für Ärger

----------------

Vettel haben die Ferrari-Fans schon vergessen

Sebastian Vettel dürfte das nicht so gut schmecken. Der 33-Jährige war am Ende seiner Ferrari-Zeit bei der Scuderia in Ungnade gefallen. Den großen Traum vom WM-Titel konnte Vettel nie erfüllen.

Vettel und die Fans hatten eigentlich lange ein gutes Verhältnis. Foto: imago images/Motorsport Images

+++ Formel 1: Ernüchterung für Mick Schumacher – diese Aussage holt viele auf den Boden der Tatsachen zurück +++

Offenbar haben die Ferrari-Fans Sebastian Vettel schon jetzt vergessen und hoffen mit Carlos Sainz endlich auf die Wende in der Formel 1.