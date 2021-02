Sebastian Vettel: Böser Seitenhieb gegen Ferrari! Vettel-Boss tritt nach

Sebastian Vettel hat seine Arbeit bei Aston Martin aufgenommen, der 33-Jährige ist bereit für sein neues Projekt in der Formel 1.

Bevor der Kampf auf der Formel 1-Strecke aber richtig losgeht, schickt Ottmar Szafnauer, der Boss von Sebastian Vettel, nochmal einen ordentlichen Seitenhieb in Richtung Ferrari.

Sebastian Vettel: Sein Teamchef schießt gegen Ferrari

Kennenlernen des Teams, Sitzprobe, erste Fahrten im Simulator – die ersten Wochen von Sebastian Vettel bei Aston Martin sind aufregend. Während sich Vettel bislang noch nicht zu seinem ersten Eindruck geäußert hat, schwärmte Teamchef Ottmar Szafnauer bereits von seinem neuen Schützling.

Im Interview mit RTL und Sky Sports UK beschreibt der 56-Jährige den Deutschen als wissbegierigen und hungrigen Fahrern. Vettel wolle alles wissen und stelle genau die richtigen Fragen. Aston Martin ist schlichtweg begeistert von Vettel.

Das ist Sebastian Vettel

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Schon 1995 stieg Sebastian Vettel in den Kartsport ein.

2001 gewann unter anderem die europäische und deutsche Juniorenkartmeisterschaft.

2003 wechselte er in den Formel-Sport

2007 wurde er zurnächst Testfahrer bei BMW Sauber und wechselt in der Saison noch zu Toro Rosso

2009 stieg auf zu Red Bull und wurde in seinem ersten Jahr Vizeweltmeister

Von 2010 bis 2013 feierte Vettel dann gleich vier WM-Titel in Folge

2015 wechselte er zu Ferrari, verpasste dort aber den erhofften 5. WM-Titel

Ab der Saison 2021 fährt Sebastian Vettel für Aston Martin

Einen Seitenhieb in Richtung Vettels Ex-Team Ferrari konnte sich Szafnauer dabei auch nicht verkneifen. „Wir arbeiten hier anders und behandeln die Fahrer anders als bei seinen alten Teams. Wir werden dafür sorgen, dass ihm Racing wieder Spaß macht“, trat Szafnauer bei RTL/n-tv gegen Ferrari nach.

Ottmar Szafnauer ist Vettels neuer Teamchef. Foto: imago images/HochZwei

„Das war genau das, was er wollte. Unser Team kann das sehr gut. Wir geben ihm die Umgebung und Unterstützung, die er braucht, um am Ende beim Fahren Spaß zu haben“, so Szafnauer weiter.

Vettel: Neuanfang bei Aston Martin

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass er hier das bestmögliche Level erreichen kann. Mit 33 vergisst man nicht, wie man ein Rennwagen schnell fährt“, sagt Szafnauer und legt nach: „Ich denke, er wird der Welt beweisen, dass er mit der richtigen Umgebung, Motivation und der Freude am Racing einen großartigen Job machen kann.“

Bei Ferrari wirkte Sebastian Vettel in seinem letzten Jahr wie ein Verstoßener. Schon vor der Saison verkündete die Scuderia die Trennung zum Saisonende. Vettel erlebte eine echtes Horror-Jahr und war wohl froh, als die Saison endlich vorbei war.

Jetzt hofft er auf deutlich erfolgreichere Zeiten – Titel Nummer fünf bleibt sicherlich das große Ziel. Erst einmal steht die Weiterentwicklung bei Aston Martin aber im Vordergrund. (fs)