Sebastian Vettel: Konkurrent mit bitterbösen Worten – „Nicht der Erlöser“

Holt Sebastian Vettel mit neuem Team und neuem Schwung nochmal einen Weltmeistertitel in der Formel 1?

Sechs Jahre lang blieb dieser Versuch bei Ferrari vergebens. Von einem Konkurrenten bekommt Sebastian Vettel deshalb nun einen herben Seitenhieb.

Sebastian Vettel: Alonso schießt gegen Vettel

Nach über zwei Jahren Pause will es Fernando Alonso in der Formel 1 nochmal wissen. Der zweimalige Weltmeister wird in diesem Jahr für das neuformierte „Alpine“-Team an den Start gehen. Bevor es Mitte März in Bahrain losgeht hat er über die Königsklasse des Motorsports gesprochen.

Alonso kehrt 2021 in die Formel 1 zurück. Foto: IMAGO / PanoramiC

Schwarz sieht er dabei auch für den Titelkampf. Dort hat sich seit seinem Ende 2018 nicht viel geändert. Nach wie vor dominieren Mercedes und Lewis Hamilton nach Belieben. Ein Fakt, den der 39-Jährige aber mehr auf das Auto denn auf Hamilton schiebt.

„Ohne ein siegfähiges Auto gibt es keine Dominanz. Wenn du eine Serie von Titeln einfährst, gibt es auch eine technische Überlegenheit“, erklärt er gegenüber dem italienischen „RAI Sport“. So sei es auch bei seinen Titeln 2005 und 2006 und auch bei den vier Erfolgen von Vettel gewesen.

+++ Formel 1: Ernüchterung für Mick Schumacher – diese Aussage holt viele auf den Boden der Tatsachen zurück +++

Einmal bei Vettel angekommen verteilt der Spanier einen bitterbösen Seitenhieb. „Nach fünf Jahren wurde klar, dass Vettel nicht der Erlöser für Ferrari ist, dass Leclerc mehr Potential hat“, stichelt Alonso gegen den Deutschen, der Ende des vergangenen Jahres bei Ferrari seine Zelte abbrach.

Auch deshalb habe man sich für Carlos Sainz als neuen Fahrer entschieden, da die Scuderia in ihm wohl den perfekten Fahrer sieht, um Charles Leclerc zu begleiten und zu unterstützen.

Vettels Neustart bei Aston Martin

Vettel hingegen wagt beim ebenfalls bei Aston Martin einen Neuanfang. Dass das Team, welches im vergangenen Jahr noch Racing Point war, das Potential hat, um Siege mitzufahren, haben sie gezeigt.

--------------

Neuigkeiten zu Sebastian Vettel:

Sebastian Vettel und Ferrari: Jetzt ist es raus – sie wussten es von Anfang an!

Sebastian Vettel: Neues Video schockiert die Fans – „Guter Gott“

Sebastian Vettel: Auf DIESEN Moment haben die Fans lange gewartet – doch Aston Martin sorgt für Ärger

----------------

Die Antwort des Heppenheimers auf die Sticheleien seines Konkurrenten wird es spätestens in einigen Wochen geben. Aktuell plant die Formel 1, am 28. März den Saisonauftakt in Bahrain zu veranstalten. (mh)