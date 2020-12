Sebastian Vettel und Charles Leclerc: So gut verstehen sie sich offenbar wirklich

Die Zeit von Sebastian Vettel bei Ferrari ist vorbei und damit endet auch die Zusammenarbeit mit Teamkollege Charles Leclerc.

Seit 2019 fuhr der Monegasse an der Seite von Sebastian Vettel. Ihr Verhältnis wurde häufig als schwierig dargestellt, doch offenbar ist es besser als erwartet.

Sebastian Vettel und Charles Leclerc: So ist ihr Verhältnis wirklich

Als junger Bursche kam Charles Leclerc 2018 in die Formel 1 und stieg 2019 gleich auf zu Ferrari. Dort machte er dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel dann ganz schön die Hölle heiß und landete am Ende der Saison sogar vor Vettel in der Gesamtwertung.

Vor allem auf der Strecke gerieten der Jungspund und der Routinier mehrfach aneinander. Das erste Mal krachte es 2019 in Brasilien, als Vettel seinen Kollegen beim Überholmanöver rammte. Beim Steiermark-GP 2020 fuhr Leclerc dem Altmeister in den Wagen und beendete das Rennen der Beiden bereits in Kurve drei.

Nüchtern betrachtet wird Charles Leclerc wohl auch einer der Gründe sein, wieso Sebastian Vettel Ferrari verlassen muss. Der Monegasse ist die neue Nummer eins bei der Scuderia und bekam nicht ohne Grund schon einen Vertrag bis 2024.

Helmtausch zwischen Vettel und Leclerc

Trotzdem ist das Verhältnis zwischen Charles Leclerc und Sebastian Vettel offenbar sehr gut. Darauf deutet jedenfalls diese Aktion von Vettel hin. „An Charles, du bist der talentierteste Fahrer, der mir in 15 Jahren in der Formel 1 begegnet ist. Verschwende dein Talent nicht. Aber stelle immer sicher, dass du zufrieden bist und lächelst. Danke für alles“, schrieb der 33-Jährige auf seinen Helm und schenkte ihn seinem Ferrari-Teamkollegen.

Sebastian Vettel und Charles Leclerc kickten hin und wieder in den Pausen. Foto: HOCH ZWEI/Pool/REUTERS/Maxim She

Von Leclerc gab es für Vettel ebenfalls einen Helm. Auf dem hatte beim Abu Dhabi-GP „Danke Seb“ gestanden. Unter Fahrern gilt das Austauschen der Helme als höchstes Zeichen des Respekts.

„Habe es sehr genossen, dein Teamkollege gewesen zu sein“

Auf der letzten gemeinsamen Pressekonferenz hatte Leclerc Vettel bereits gedankt. „Wir hatten sehr gute Momente auf der Strecke, aber auch andere, die weniger gut waren. Du kannst dir sicher vorstellen, wie einschüchternd es war, neben einem viermaligen Weltmeister zu sein, wenn man bei Ferrari ankommt. Du hast mich aber bestmöglich empfangen. Ich habe es sehr genossen, diese zwei Jahre dein Teamkollege gewesen zu sein“, so Leclerc. (fs)