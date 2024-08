Sebastian Vettel: Passiert es wirklich? Irres Gerücht über Formel-1-Rückkehr im Umlauf

Er hat vor zwei Jahren seine Karriere beendet, doch ruhig wird es um Sebastian Vettel nicht. Der vierfache Formel-1-Weltmeister steht immer wieder in den Schlagzeilen. Grund dafür sind irre Gerüchte über eine mögliche Rückkehr.

Dabei wurde Sebastian Vettel immer wieder mit Teams in Verbindung gebracht. Sei es als Pilot oder in einer anderen Tätigkeit. Nun packt ein ehemaliger Weggefährte aus. Der Deutsche will in die Motorsport-Königsklasse zurück!

Sebastian Vettel: Wildes Gerücht über Formel-1-Rückkehr

Die Fans vermissen ihn: Sebastian Vettel. Zum Ende des Jahres sind es dann schon zwei Formel-1-Saisons ohne den Heppenheimer, der in der Königsklasse für BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari und Aston Martin an den Start ging. Neben 53 Rennsiegen holte Vettel vier Weltmeisterschaften und machte sich auch abseits der Rennstrecke mit zahlreichen Aktionen beliebt.

Nach dem Karriereende wollte sich Vettel eine Auszeit gönnen. Jetzt scheint dem Ex-Piloten aber langweilig zu sein, weshalb er in die Formel 1 zurückmöchte. Das bestätigte sein ehemaliger Weggefährte und Förderer Helmut Marko. Der Motorsportberater von Red Bull erklärte allerdings, dass es für Vettel beim ehemaligen Team „kein Platz“ gäbe. Schließlich hat RB Max Verstappen und Sergio Perez für die nächsten Jahre. Auch Mercedes zeigte kein Interesse an dem mittlerweile 37-Jährigen.

Da kommt dann Audi/Sauber ins Gespräch. Im kommenden Jahr wird Nico Hülkenberg für das deutsche Team fahren. Ein zweiter Fahrer wird aktuell noch gesucht. Wird es tatsächlich Sebastian Vettel?

Wiedersehen mit Ex-Kollegen

Wie „OE24“ berichtet, wäre Sebastian Vettel wohl genau das, was Audi brauchen würde. Zumal er dort auf einen ehemaligen Kollegen treffen würde, mit dem er zahlreiche Titel gefeiert hatte: Jonathan Wheatley. Der Brite wird nämlich Red Bull verlassen und ab der kommenden Saison zu Audi wechseln und als Teamchef debütieren. Vettel und Wheatley holten gemeinsam vier Formel-1-Weltmeisterschaften.

Da wäre dann auch noch Mattia Binotto, der bei Audi die CEO-Rolle einnehmen wird. Auch ihn kennt Vettel bestens. Zwischen 2015 und 2020 arbeiteten beide bei Ferrari zusammen, wo der Italiener Motorchef und dann Teamchef war. Vettel feierte bei der Scuderia 14 Grand-Prix-Siege.

Kommt es also tatsächlich zur Hammer-Rückkehr des ehemaligen Piloten? Die bald zweijährige Auszeit scheint ihm wohl genug gewesen zu sein.