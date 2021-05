Sebastian Vettel kommt einfach nicht so richtig in Tritt. Auch beim Grand Prix in Barcelona kommt der viermalige Formel 1-Weltmeister nicht über einen 13. Platz hinaus.

Nächster Rückschlag im neuen Team Aston Martin also für Sebastian Vettel. Nach dem Rennen erklärte er: „Das war kein gutes Rennen für uns“. Allerdings muss nach dem vierten Saisonrennen die Frage erlaubt sein: War es das bereits?

Das war wieder nix. In Barcelona landete Sebastian Vettel auf Platz 13. Foto: imago images/Motorsport Images

Sebastian Vettel: Brutaler Tiefschlag – wars das?

Dass Sebastian Vettel ein guter Rennfahrer ist, hat er bereits mehrfach bewiesen. Vier Weltmeistertitel in der Formel 1 sprechen eine deutliche Sprache.

Doch seit ein paar Jahren läuft es nicht mehr. Zunächst im Ferrari, nun auch im Aston Martin.

Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Fahrversucheversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf jedoch verwehrt.

2021 fährt er für Aston Martin (ehemals Racing Point).

Der britische Rennstall ist seit dieser Saison zurück in der Formel 1 und verpflichtete Vettel als Königstransfer. Nach vier Rennen ist Vettel einer von sieben Fahrern, die keinen einzigen WM-Punkt holen konnten. Eine herbe Enttäuschung.

Das Auto von Sebastian Vettel bekam Upgrades! Trotzdem stand am Ende ein enttäuschender 13. Platz. Foto: imago images/Motorsport Images

Dabei stand das Wochenende in Barcelona zunächst unter guten Voraussetzungen. Endlich hatte Vettel mit seinem Wagen die gleichen Updates wie sein Teamkollege Lance Stroll (immerhin 5 WM-Punkte) erhalten. Eine zusätzliche Welle und ein Leitblech sollten die Aerodynamik verbessern.

Die Hoffnung auf die ersten WM-Punkte der Saison war somit groß. Der Start in den Trainings war ordentlich. Im Rennen der brutale Tiefschlag. Die Enttäuschung nach Platz 13 war dem Deutschen ins Gesicht geschrieben. „Natürlich bin ich nicht zufrieden.“

Woran hat es gelegen? „Mir fehlte einfach etwas Pace, um in den Kampf um Punkte einzugreifen", sagt er. „Ich glaube, da wo wir sind und wo wir heute ins Ziel gekommen sind, ist ungefähr da, wo wir im Moment stehen.“ Ehrliche Worte, die die Frage aufwerfen, ob in diesem ersten Formel 1-Jahr im Aston Martin einfach nicht mehr drin ist für Sebastian Vettel.

Bleibt abzuwarten, wo Vettel und Aston Martin in zwei Wochen stehen. Dann geht es nach Monaco (23. Mai).

Bleibt abzuwarten, wo Vettel und Aston Martin in zwei Wochen stehen. Dann geht es nach Monaco (23. Mai).