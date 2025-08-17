RTL verkündet Hammer-News – Sportfans kommen voll auf ihre Kosten

Bundesliga, Formel 1, EuroBasket, NFL und MMA – das RTL-Portfolio für sämtliche Sportfans kann sich sehen lassen. Normalerweise laufen die verschiedenen Sportarten getrennt voneinander. Doch nun liefert der TV-Sender für alle Sportfans ein ganz besonderes Programm.

„Ein XXL-Sporttag“ – so betitelt RTL den Sonntag, 07. September. Mit gleich fünf verschiedenen Sportarten sollte jeder Fan hier voll auf seine Kosten kommen. Dafür sorgen zusätzlich zwei ganz besondere Gesichter im Team, die durch die TV-Übertragung führen.

RTL: „XXL-Sporttag“ mit Wontorra und Buschmann

Laura Wontorra und Wolff Fuss werden durch den „XXL-Sporttag“ führen. An ihrer Seite steht als Experte Lothar Matthäus, der besonders beim ersten Highlight des Abends auftrumpfen dürfte – dem Pflichtspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Für den DFB geht es in der UEFA-EM-Quali gegen Nordirland. RTL zeigt das gesamte Spiel – inklusive einer ausführlichen Vorberichterstattung. Diese enthält im Gegensatz zu sonstigen Übertragungen einen Rückblick auf das EuroBasket-Achtelfinale des Vortags, die Highlights vom Formel-1-Rennen in Monza und einen Ausblick auf das deutsche MMA-Event „OKTAGON 75“. Wie üblich stehen auch Highlights der anderen EM-Qualifikationsspiele auf dem Plan. Das zweite Highlight folgt direkt im Anschluss.

Von DFB zu NFL

RTL überträgt das NFL-Spiel der Seattle Seahawks bei den San Francisco 49ers. Matthäus‘ Schicht als Experte dürfte an dieser Stelle beendet sein. Fans der amerikanischen Sportarten können währenddessen noch einen langen Sportabend erleben.

Aber zu kurz kommen wird am RTL „XXL-Sporttag“ wohl ohnehin kein Fan. Für den TV-Sender scheint es sich zunächst um ein einmaliges Projekt zu handeln. Dass bei großem Erfolg diese kombinierte Sportübertragung regelmäßig zu sehen sein wird, ist allerdings durchaus denkbar.