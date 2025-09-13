RTL verkündet Programmänderung: Gleich zwei Sportarten betroffen

Aktuell sorgt die Sport-Berichterstattung bei RTL für großen Jubel. Der Kölner Sender verbucht mit der Basketball-EM zahlreiche Quoten-Erfolge. Grund dafür ist natürlich auch das starke Abschneiden der deutschen Mannschaft rund um die NBA-Stars Dennis Schröder und Franz Wagner.

Völlig verdient steht die DBB-Auswahl am Sonntagabend (14. September, 20 Uhr) im Finale der Basketball-EM. Diese freudige Nachricht zwingt RTL wiederum zur Änderung des Prime-Time-Programms. Bereits ab 19.05 Uhr überträgt der TV-Sender das Finalspiel der deutschen Mannschaft. Dafür muss die NFL weichen.

RTL: Basketball-EM statt NFL

Denn normalerweise bestimmt American Football den Sonntagabend bei RTL. Jeweils zwei Spiele überträgt der Sender während der regulären Saison. Am Finalabend muss das erste (Seattle Seahawks gegen Pittsburgh Steelers) Platz machen für die DBB-Auswahl. Zu sehen ist die NFL natürlich dennoch – beim Spartensender RTL Nitro.

Hier entfallen die geplanten CSI‑Folgen, wodurch sich ebenfalls Episodenänderungen in den kommenden Wochen ergeben werden. Für den genigten Sportfan dürfte das von eher zweitrangiger Bedeutung sein. Trotzdem bleibt eine ungelöste Frage bestehen.

Qual der Wahl

Wie können Fans der amerikanischen Top-Sportarten beide Spiele gleichzeitig verfolgen? Zweiter Fernseher? Laptop auf den Wohnzimmertisch? Oder überwiegt am Ende doch die Leidenschaft für die deutsche Nationalmannschaft?

In jedem Fall dürfte jeder Basketball- und NFL-Fan am Sonntagabend voll auf seine Kosten kommen. Ob die deutsche Mannschaft gegen die Türkei triumphieren und RTL sich wieder über erstklassige Quoten freuen kann, bleibt abzuwarten.