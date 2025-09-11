RTL verkündet Programmänderung – dieser Plan geht schon jetzt voll auf

Bundesliga, NFL, Basketball: RTL stellt sich in seinem Sportangebot breit auf – und wird aktuell dafür belohnt. Neben dem Vereinssport zündet die deutsche Nationalmannschaft bei der bisherigen Basketball-EM abermals ein breites Spektrum an Sport-Fans an. Davon profitiert auch der Kölner Sender. So sehr, dass er jetzt eine weitreichende Änderung vornimmt.

Im Viertelfinale des Turniers legte das DBB-Team eine beeindruckende Aufholjagd gegen die Slowenen rund um Starspieler Luka Doncic hin. Die starke Leistung sorgte auch bei RTL für erstklassige Quoten. Während des Spiels stieg die Zuschauerzahl von 1,94 auf 3,18 Millionen Menschen im entscheidenden letzten Viertel an. 26,2 Prozent Marktanteil konnte sich der Sender damit sichern. Dieser Erfolg lässt RTL sofort handeln.

Basketball sorgt für Programmänderung

Am Freitag, wenn Deutschland im Halbfinale auf Finnland trifft, räumt der Sender einen weiteren Platz im linearen TV-Programm frei. Weichen müssen dafür die Sendungen „Barbara Salesch – Das Strafgericht“, „Ulrich Wetzel – Das Strafgericht“, „Der Blaulicht Report – Die neuen Einsätze“, „Unter uns“ und „Explosiv – Das Magazin“. Ein Opfer, das man in Köln wohlwollend bringt.

+++TV-Hammer bei deutschem Länderspiel+++

Zu groß ist hierzulande die Begeisterung für das Basketball-Turnier. Ob Dennis Schröder, Franz Wagner und Co. tatsächlich in das Finale der Europameisterschaft einziehen können, wird sich am Freitag zeigen. Dann dürften abermals die Zuschauerzahlen auf RTL steigen.

RTL erwirbt Rechte von „Magenta“

Damit kann der Sender bereits jetzt vermerken, dass sich der Rechtekauf vom Telekom-Streamingdienst „Magenta“ mehr als gelohnt hat. Die Basketball-EM sorgt für Abwechslung im sportlichen TV-Alltag.

Akteulle News für Dich:

Das scheint beim Publikum bestens anzukommen. Und so kann sich RTL in jedem Fall auf zwei weitere Partien freuen. Nach dem Halbfinale geht es für das DBB-Team entweder im Spiel um Platz drei oder bestenfalls im Finale der Europameisterschaft weiter.