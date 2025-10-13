Mega-News! NFL lässt RTL jubeln

Der Sonntag gehört der NFL. Zumindest auf RTL und vor allem dann, wenn sich der europäische Spitzenfußball in der Länderspielpause befindet. Nach den ersten Spieltagen zeichnet sich ein klares Bild in der Liga ab. Beziehungsweise nicht. Denn die NFL scheint in eine sehr ausgeglichene und damit auch spannende Saison zu gehen.

Gute Nachrichten, auch für RTL, denn der TV-Sender hält die deutschen Free-TV-Übertragungsrechte am Lieblingssport der Amerikaner. Dass sich American Football auch hierzulande, und in ganz Europa, einer immer größeren Begeisterung erfreut, dürfte keinen Sportfan mehr ernsthaft überraschen.

RTL: Halbe Million schaut NFL

Bereits Sonntagmittag (12. Oktober) zeigte sich die Begeisterung auch in den Einschaltquoten des Kölner Senders. Eines der „London Games“ der NFL, an diesem Wochenende ausgetragen zwischen den Denver Broncos und den New York Jets, verfolgten im Schnitt rund eine halbe Million Zuschauer.

Damit sicherte sich der TV-Sender mit der Liveübertragung des Spiels einen Marktanteil von durchschnittlich etwas über 10 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Doch damit fing der NFL-Sonntag bei RTL erst richtig an. Im Anschluss folgten zwei Saisonspiele aus den Staaten. Die allerdings im prozentualen Marktanteil einstelling blieben. Das NFL-Fazit für RTL bleibt dennoch sehr positiv.

Vorjahresniveau gesteigert

Über allem steht „eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresniveau“. In der Kalenderwoche 39 erreichte RTL plattformübergreifend 10,62 Millionen Menschen mit seinen Angeboten rund um die NFL. Auch vor dem europäischen Spitzenfußball braucht man sich da, nicht zu verstecken.

Zum Vergleich: In der gleichen Woche lag die UEFA Europa League bei RTL nur knapp vor dem US-amerikanischen Spitzensport mit 10,89 Millionen. Die Kombination aus Fußball und Football dürfte dem Kölner Sender bei den bisherigen Zahlen in der jeweils laufenden Saison noch viel Freude bereiten.