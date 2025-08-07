Jetzt steht es fest! RTL verkündet NFL-Hammer

RTL baut sein NFL-Rechtepaket für die Saison 2025 weiter aus und bleibt damit die Free-TV-Heimat der US-Liga.

Zusätzlich zu bereits feststehenden Übertragungen sicherte sich RTL zwei neue International Games. Diese finden in Dublin und Madrid statt und erweitern das Programm des dritten Jahres der Partnerschaft zwischen dem Kölner Sender und der NFL.

RTL zeigt International Games in Europa

Erstmals in der NFL-Geschichte werden Spiele in Irland und Spanien ausgetragen. Am 28. September beginnt die Serie im Croke Park in Dublin mit den Pittsburgh Steelers gegen die Minnesota Vikings. Danach folgen drei London Games, bevor am 9. November das Highlight aus deutscher Sicht in Berlin stattfindet.

Im Berliner Olympiastadion treffen die Indianapolis Colts auf die Atlanta Falcons. Eine Woche später endet die Serie der europäischen Spiele am 16. November. Im legendären Estadio Santiago Bernabéu in Madrid messen sich dann die Miami Dolphins und die Washington Commanders. RTL überträgt alle Spiele live im Free-TV.

Sender feiert deutsche NFL-Premiere in Berlin

RTL-Sportchef Frank Robens zeigte sich begeistert: „Mit der Übertragung aller europäischen NFL-International Games gehen wir die dritte Saison in Folge in die Offensive und starten die nächste Stufe unserer erfolgreichen Partnerschaft mit der US-Liga.“ Besonders auf das Berliner Spiel freut er sich: „Das Olympiastadion steht für Sportgeschichte und bietet zweifellos einen ehrwürdigen Rahmen für das erste Saisonspiel in der deutschen Hauptstadt.“

RTL stärkt mit den neuen International Games seine Position als fester Partner der NFL in Europa. Durch die Spiele in Dublin, London, Berlin und Madrid unterstreicht der Sender sein Engagement für die Internationalisierung der NFL. RTL bleibt damit die erste Adresse für Millionen deutscher Football-Fans und eine treibende Kraft hinter der Expansion des Sports.

