RTL degradiert NFL! Darum läuft Football bald nur in der Sparte

Mit den NFL-Rechten landete RTL einen echten Coup. Und der zahlt sich aus: Die Quoten sind stark – besser sogar als zuvor bei Konkurrent ProSieben (hier mehr). Trotzdem schauen viele RTL-Zuschauer bald in die Röhre – denn der Privatsender schiebt den Football in die Sparte.

Anfang Dezember muss die NFL zu Nitro weichen – denn RTL will lieber „Bauer sucht Frau“ zeigen. Die Degradierung zum Spartensender soll jedoch eine Ausnahme bleiben.

RTL: NFL muss zu Nitro weichen

Schon bei ProSieben lief Football zuletzt immer im Hauptprogramm. Und RTL hat mit der immer populäreren Sportart noch Größeres vor. Die Zeiten, in denen die NFL ein tristes Dasein in der Sparte fristet, ist vorbei. Dachte man.

Doch jetzt das: Am 3. Dezember zieht RTL ein Spezial der Kultsendung „Bauer sucht Frau“ vor. Wer um 19 Uhr in freudiger Erwartung von Tackles und Touchdowns einschaltet, wird in die Röhre schauen. Denn ihn erwartete stattdessen „Neues Babyglück auf den Höfen“. Die NFL läuft stattdessen auf dem Spartenkanal Nitro. Das bestätigte der Sender gegenüber dem Medienmagazin „DWDL“.

Football fliegt aus dem Hauptprogramm

„RTL und Nitro sind Free-TV-Partner der NFL. Die Spiele am 3. Dezember werden wegen einer großen RTL-Sonderprogrammierung bei Nitro zu sehen sein“, heißt es dort. Welche Partien die Verlegung betrifft, ist noch nicht klar. In der betroffenen Week 13 steigen aber Topspiele wie New Orleans Saints – Detroit Lions oder Green Bay Packers gegen die Kansas City Chiefs.

Auch für die zu deutscher Zeit nächtlichen Partien wird die NFL offenbar nicht ins Hauptprogramm zurückkehren. Sorgen müssen sich die Football-Fans aber nicht machen. Schon eine Woche später, am 10. Dezember, soll der Sport am Sonntagabend wieder die Hauptrolle im Hauptprogramm spielen.