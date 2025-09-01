RTL verkündet Formel-1-Hammer: Großer Jubel beim Sender

Es war eine lange Sommerpause in der Formel 1. Umso glücklicher waren die Fans, als es dann in Zandvoort endlich wieder losging – und das ziemlich aufregend. Den Großen Preis der Niederlande sicherte sich McLaren-Pilot Oscar Piastri. In den 72 Runden gab es aber auch sonst viel Rennaction, Unfälle und Aufregung (hier mehr dazu).

Das wird auch RTL gefreut haben. Der Kölner Sender zeigt ja einige Formel-1-Rennen in diesem Jahr. Dazu zählte auch der Zandvoort-GP. Dementsprechend schalteten viele Zuschauer ein, um den Grand Prix im Free-TV zu schauen.

RTL freut sich über Formel-1-Hammer

Die Hauptrechte der Formel 1 liegen bekanntermaßen bei Sky. Doch mit RTL gibt es eine Kooperation, die es dem Kölner Sender ermöglicht, einige Rennen der beliebtesten Motorsport-Rennserie live im Free-TV zu übertragen. Der Zandvoort-GP zählt ebenfalls dazu.

Und hierfür gab es starke Quoten. Wie RTL mitteilt, schauten über 30 Prozent beim Sender und bei Sky zu. RTL sicherte sich insgesamt 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei Sky schalteten im Schnitt 0,71 Millionen Menschen ein. Heißt: Rund 2,3 Millionen Personen ab drei Jahren sahen die Rennaction.

Beim spannenden Rennen in Zandvoort jubelte Oscar Piastri, vor Lokalmatador Max Verstappen. Der vierfache Weltmeister profitierte davon, dass Lando Norris kurz vor dem Ende sein Auto abstellen musste. Weitere prominente Fahrer, die das Rennen nicht zu Ende fahren konnten, sind die beiden Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

Nächstes Free-TV-Rennen in Las Vegas

Das siebte und letzte Formel-1-Rennen, das RTL in diesem Jahr übertragen wird, ist am 23. November. Dann wird der Große Preis von Las Vegas (USA) ausgetragen. Es ist das drittletzte Rennen in 2025. Der Kölner Sender wird hoffen, dass der WM-Kampf zwischen Piastri und Norris so spannend wie möglich sein wird.

Denn sollte nichts entschieden sein, werden mit großer Sicherheit viele Zuschauer einschalten und das packende Duell der beiden McLaren-Piloten live im Free-TV verfolgen.