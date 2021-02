RTL: Kultfigur der Formel 1 kehrt Sender den Rücken – und könnte die Pläne damit durcheinanderwirbeln

Über Jahrzehnte war er eine der Stimmen der Formel 1 in Deutschland. Jetzt wechselt Experte Christian Danner von RTL zu Sat.1.

RTL: Bestätigt! Danner wird Sat.1-Experte

Länger hielten sich die Gerüchte, jetzt ist es offiziell: Christian Danner wechselt von RTL zu Sat.1 und wird dort Experte für die Formel E. Das bestätigte der Sender auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

„Mich fasziniert der Motorsport, das war schon immer so“, sagte Danner, „egal ob Formel 1, DTM, Langstreckensport oder Formel E.“ Bei Sat.1 gehört er neben dem ehemaligen Formel E-Piloten Daniel Abt zum Expertenteam.

Motorsport-Experte Christian Danner ist jetzt für Sat. 1 unterwegs. Foto: imago images / Mandoga Media

Andrea Kaiser und Matthias Killing sind weiter als Moderatoren für Sat.1 bei der Formel E im Einsatz und Eddie Mielke bleibt der Kommentator.

Saisonstart am Freitag

Die Formel E startet an diesem Wochenende mit den ersten beiden Rennen in Saudi-Arabien. Das Rennen am Freitag läuft noch auf ProSieben Maxx, samstags ist die Formel E dann bei Sat.1 zu sehen.

Christian Danner war über 20 Jahre lang Formel 1-Experte bei RTL. Gemeinsam mit Heiko Wasser kommentierte er Woche für Woche die Rennen der Königsklasse des Motorsports.

RTL sichert sich wohl Formel 1-Rennen

Für die kommenden Periode konnte sich RTL allerdings nicht die TV-Rechte für die Übertragung der Formel 1 sichern und übertragt die Rennklasse erstmals seit 30 Jahren nicht mehr. Das bedeutete gleichzeitig auch das Aus für Christian Danner.

Allerdings konnte sich der Sender übereinstimmenden Medienberichten die Rechte für vier Rennen in diesem Jahr sichern. Ob Danner dafür die Freigabe bekommt, ist fraglich.

RTL-Pläne zunichte gemacht?

Das könnte die Pläne von RTL gehörig durcheinanderwirbeln. Berichten zufolge hatte der Kölner Privatsender für sein Mini-Comeback in der Formel 1 auf eine Rückkehr des Kult-Quartetts aus Moderator Florian König, Reporter Kai Ebel und Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner gesetzt.

Danner ist jedoch nicht der einzige, der RTL bereits den Rücken gekehrt hat. (Hier alle Infos >>>) (fs)