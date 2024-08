RTL verkündet Hammer kurz vor Europapokal-Start – „Echter Königstransfer“

Am Freitag ist es so weit, dann findet die Auslosung für die neue Europapokal-Saison statt. Die Hauptrunde der Europa League und der Conference League wird ausgelost. Mit Spannung wird dies auch RTL verfolgen. Der Sender überträgt die Spiele live im deutschen Fernsehen.

Kurz vor dem Start der neuen Europapokal-Saison hat der Sender aber für eine faustdicke Überraschung gesorgt. RTL hat einen neuen Experten, auf den die Zuschauer sich in dieser Saison freuen können.

RTL: Petersen wird neuer Experte

Nils Petersen erweitert ab sofort das Experten-Team von RTL. Er wird neben Felix Kroos und Patrick Helmes bei den Übertragungen der Europa League und der Conference League aktiv sein.

Im wöchentlichen Wechsel mit Kroos und Helmes präsentiert Nils Petersen an der Seite von Sportmoderatorin Anna Kraft die Spieltagsshow „Matchday“ auf RTL+. Zudem wird er an allen anderen Spieltagen bei einer Partie als Co-Kommentator dabei sein.

„Ich freue mich sehr, dass uns mit Nils Petersen ein echter Königstransfer gelungen ist, der unsere Europapokal-Übertragungen auf RTL+ mit seiner Eloquenz und Expertise bereichern wird. Darüber hinaus bin ich überzeugt, dass er sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch vor den RTL-Kameras in kürzester Zeit als Sympathieträger etablieren wird. Willkommen im Kader!“, wird RTL-Sportchef Frank Robens zitiert.

„Zum Glück habe ich in Geographie aufgepasst und kenne mich recht gut aus in Fußball-Europa“

Nils Petersen selbst sagt zu seinem Engagement bei RTL: „Ich bin in meinem Leben schon ab und an transferiert worden. Nun wieder ins europäische Geschäft. Sensationell! Mit meiner Erfahrung als Profi, als TV-Experte und als Fan mit Hang zum „Freak“ möchte ich das Publikum von RTL von Beginn an und nicht erst als Joker unterhalten und mit auf die Reise nehmen. Zum Glück habe ich in Geographie aufgepasst und kenne mich recht gut aus in Fußball-Europa.“

Petersen absolvierte in seiner aktiven Karriere insgesamt 295 Spiele in der Bundesliga und erzielte 89 Tore, davon 22 als Joker – bis heute ein Bundesliga-Rekord. Im internationalen Wettbewerb kam der Stürmer, der für Bayern München, Werder Bremen und den SC Freiburg auflief, insgesamt elf Mal zum Einsatz (7x Europa League, 4x Champions League). Als Experte war er zuletzt bei „Amazon Prime“ aktiv.