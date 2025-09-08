Gerüchteküche kocht über – RTL-Auftritt von Edin Terzic rückt in den Hintergrund

„Hochkarätige Verstärkung für RTL.“ So bezeichnet der Sender selbst die Verpflichtung von Edin Terzic als TV-Experten. Beim DFB-Länderspiel gegen Nordirland (3:1) am Sonntagabend absolvierte der ehemalige BVB-Coach seine erste Schicht als Trainerexperte für den Kölner Sender. Doch wie kommt er in seiner neuen Rolle bei den Fußballfans an?

Auf diese Frage eine klare Antwort zu finden, ist nach Terzics RTL-Debüt gar keine leichte Aufgabe. Denn sein Name wird aktuell mit einer ganz anderen Sache in Verbindung gebracht – dem freien Trainerposten bei Fenerbahce Istanbul!

„Tu mal den Terzic weg, RTL!!“

Von „Tu mal den Terzic weg, RTL!!“ über „Edin Terzic ist sehr ungewohnt als RTL ‚Experte'“ bis hin zu „Schon nach den ersten Sätzen merkt man, dass Edin Terzic auf jeden Fall eine Bereicherung als Experte ist!“ findet sich ein breites Meinungsspektrum der TV-Zuschauer auf X (ehemals Twitter). Doch den Diskurs bestimmt eindeutig ein anderes Thema.

Unzählige Spekulationen ranken sich um den Ex-BVB-Coach. Nach der Entlassung von Jose Mourinho tauchen die wildesten Namen als Nachfolge-Optionen bei Fener auf: Ange Postecoglou, Domenico Tedesco, Nuri Sahin, sogar Zinedine Zidane sei laut der Tageszeitung „Sabah“ eine Traumlösung Fenerbahce-Präsident Ali Koc. Und auch Terzics Name befindet sich in der Verlosung.

TV-Experte und Traineramt?

So überlagern Fenerbahce-Fans die Diskussionen um den neuen RTL-Experten in den sozialen Medien. Bleibt die Frage offen, wie sich diese neue Tätigkeit mit einem möglichen Traineramt in der Türkei vereinbaren ließe. Viel zu scouten gab es beim Auftritt der Türkei gegen Spanien definitiv noch nicht.

Darüber hinaus scheint RTL, nicht erst seit dieser Saison, intensiv an einem Ausbau seiner Fußballübertragungen zu arbeiten. So dürfte auch Terzic regelmäßige Einsätze beim TV-Sender erwarten. Ob Fener deswegen doch auf Zidane zurückgreifen muss, bleibt abzuwarten.