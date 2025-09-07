Hammer-News bei der Basketball-EM: DBB-Team lässt RTL jubeln

Sagen wir es mal so: Das DBB-Team hat es im Achtelfinale der Basketball-EM gegen Portugal wohl mit Absicht spannend gemacht, um endlich den Hype hierzulande zu starten (hier alle Highlights). Denn darüber würde sich vor allem RTL freuen.

Der Kölner Sender überträgt nämlich die Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft. Der am Ende doch deutliche Erfolg gegen Portugal lässt RTL jetzt auch endlich jubeln.

RTL: Endlich Mega-Quoten bei der Basketball-EM

Lange musste RTL darauf warten, jetzt ist es endlich in der K.o.-Phase passiert. Die Vorrundenspiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft waren allesamt deutlich. So gut wie die DBB-Auswahl gespielt hat, so enttäuschend waren die Quoten für den Kölner Sender. Das könnte sich jetzt vermutlich ändern, denn der Hype-Zug sollte jetzt gestartet sein.

Mit dem Achtelfinal-Erfolg gegen Portugal gab es nämlich deutlich stärkere Quoten für RTL. Womöglich hat es auch geholfen, dass die deutschen Basketballer lange Zeit Probleme gegen die Portugiesen und womöglich sogar Sorgen über ein Ausscheiden hatten. Es blieb jedenfalls sehr lange spannend.

Zu Beginn des ersten Viertels schalteten 770.000 Zuschauer bei RTL ein, darunter 140.000 zwischen 14 und 49 Jahren, heißt es bei „DWDL“. Da lag der Marktanteil in der Zielgruppe noch bei 11,3 Prozent, stieg dann aber im Laufe der spannenden Begegnung aber deutlich nach oben.

Viertelfinaleinzug lässt Sender jubeln

Im zweiten Viertel waren es schon 17,0 Prozent, ehe RTL sich dann später auf 18,2 Prozent freuen durfte. Insgesamt lag die Reichweite nach der Pause bei 1,08 Millionen Zuschauern. Das ist ein richtig guter Marktanteil von 14,4 Prozent. Auch im letzten Viertel stieg die Zahl an.

Hier schalteten 1,10 Millionen Sportfans ein, um den Viertelfinaleinzug der deutschen Nationalmannschaft bei der Basketball-EM zu sehen. Das dürfte dem Kölner Sender Hoffnungen machen, dass es nun in der heißen Phase des Turniers, sogar noch bessere Quoten geben könnte. Dafür müsste das DBB-Team aber auch dafür sorgen und mit starken Leistungen sich ins Endspiel qualifizieren. Folgt dann sogar der große Coup?