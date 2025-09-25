RTL feiert Mega-Coup! Damit hat der Sender wohl selbst nicht gerechnet

RTL und die Sportübertragungen. Immer wieder feiert der Kölner Sender mit verschiedensten Sportarten wie der NFL, Basketball oder dem Fußball erstklassige Erfolge – so auch an diesem Mittwoch (24. September) beim Europa-League-Spiel des SC Freiburg.

Während man sich vor dem Spiel bei RTL noch dafür entschied, die Fußballübertragung auf den Spartensender Nitro zu verlagern, darf der Sender im Nachhinein dort einen echten Coup feiern. Offenbar rechnete RTL selbst nicht mit einem solchen Quotenerfolg.

RTL: Stefan Raab statt Fußball

Das Heimspiel des SC Freiburg gegen Basel musste der „Stefan Raab Show“ weichen, die um 20.15 Uhr im RTL-Hauptprogramm lief. Doch der 2:1-Erfolg der Freiburger überzeugte auch bei Nitro mit 6,5 Prozent Marktanteil in der ersten Spielhälfte. Im zweiten Durchgang kletterte die Quote im Gesamtmarktanteil dann sogar auf 9,8 Prozent. Gerade gegenüber der direkten Konkurrenz ein echter Achtungserfolg.

+++Für Sky-Kauf geht RTL einen großen Schritt+++

Sowohl Sat.1 als auch VOX mussten sich mit ihren Durchschnittsquoten im Hauptprogramm dem RTL-Spartensender geschlagen geben. Grund zum Jubel herrschte am Mittwochabend also nicht nur beim Sportclub aus Freiburg.

Stuttgart kommt noch

Für RTL zeigt sich abermals, welche Bedeutung der Sport im linearen Fernsehen besitzt. Die Europa League könnte hierbei in dieser Saison ein echter Quotengarant für den Kölner Sender werden. Das erste Freiburg-Spiel erzielte bereits herausragende Quoten. Es bleibt also abzuwarten, was der deutlich größere VfB Stuttgart einbringen kann.

Aktuelle News für Dich:

Beiden Vereinen ist darüber hinaus durchaus ein tiefer Pokallauf in Europa zuzutrauen. Sicher wird auch RTL auf ein starkes Abschneiden der beiden deutschen Mannschaften hoffen. So könnte man sich, nach dem ersten Quotenerfolg, über die gesamte Saison hinweg langfristig steigern.