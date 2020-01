Australian Open 2020: Roger Federer – Novak Djokovic im Live-Ticker: Hammer-Duell im Halbfinale!

Bei den Australian Open 2020 kommt es im Halbfinale zum Kracher-Match Roger Federer – Novak Dojokovic.

Im Kult-Duell der beiden Tennis-Stars ermitteln Federer und Djokovic den ersten Finalisten bei den Australian Open 2020.

Australian Open 2020: Roger Federer – Novak Djokovic im Live-Ticker

Wer zieht ins Endspiel von Melbourne ein?

Alle Infos zu den Australian Open 2020 und zum Spiel Federer – Djokovic im Live-Ticker!

Federer – Djokovic 0:0

9.45 Uhr: Auf geht's. Federer serviert.

9.43 Uhr: Die Spieler befinden sich im kurzen Warm-up. In wenigen Augenblicken geht's los.

9.38 Uhr: Jetzt kommt auch Djokovic aus der Kabine. Die beiden betreten unter großem Jubel die Arena. Let's go!

9.37 Uhr: Endlich! Federer verlässt die Umkleidekabine in seinem typischen lockeren Gang.

9.34 Uhr: In Melbourne herrscht eine enorme Hitze. Die heutigen Spiele der Junioren wurden bereits abgebrochen. Federer und Djokovic ziehen hingegen durch.

9.22 Uhr: Eigentlich sollte das Spiel um 9.30 Uhr beginnen. Aber du kennst das Spielchen ja bestimmt. Es geht erst ein paar Minuten später los. Kein Problem, wir bleiben für dich am Ball und halten dich auf dem Laufenden.

9.01 Uhr: Bei den Frauen hat Garbine Muguruza ihren Finaleinzug gerade perfekt gemacht. Die Spanier bezwang Simona Halep aus Rumänien mit 7:6, 7:5.

8.53 Uhr: Noch eine gute halbe Stunde, dann geht's endlich los. Roger Federer - Novak Djokivc im Halbfinale der Australian Open - da läuft jedem Tennis-Fan das Wasser im Mund zusammen. Und wir sind live für dich dabei.

8.07 Uhr: Bei den Frauen zog in dieser Nacht bereits Sofia Kenin ins Finale ein. Die Amerikanerin bezwang die Australierin Ashleigh Barty 7:6, 7:5. Simona Halep (Rumänien) und Garbine Muguruza (Spanien) ermitteln die zweite Finalistin.

Donnerstag, 30. Januar, 7.02 Uhr: Guten Morgen! In zweieinhalb Stunden steigt in Melbourne das erste Halbfinale der Australian Open 2020. Roger Federer trifft auf Novak Djokovic. Was sollen wir zu diesem Duell zweier Legenden noch sagen? Es wird Zeit, dass es endlich losgeht!

17.07 Uhr: Roger Federer setzte sich im bisherigen Turnierverlauf gegen Steve Johnson (USA), Filip Krajinovic (Serbien), John Millman (Australien), Marton Fucsovics (Ungarn) und Tennys Sandgren (USA) durch. Einzig beim 3:2 im Viertelfinale gegen Sandgren musste Federer zittern.

Djokovic gewann bei diesen Australian Open bislang gegen Jan-Lennard Struff, Tatsuma Ito (Japan), Yoshihito Nishioka (Japan), Diego Schwartzmann (Argentinien) und Milos Raonic (Kanada). In diesen fünf Partien gab der „Djoker“ nur einen einzigen Satz ab – und zwar im Auftaktmatch gegen Struff.

16.15 Uhr: Im zweiten Halbfinale trifft Alexander Zverev auf Dominic Thiem. Das Spiel am Freitagmorgen gibt’s natürlich auch im Live-Ticker bei DER WESTEN.

15.43 Uhr: Roger Federer und Novak Djokovic werden als zwei der besten Tennisspieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Ihre direkten Aufeinandertreffen haben schon jetzt Legenden-Status. Erst im vergangenen Jahr schrieben Federer und Djokovic in einem epischen Wimbledon-Finale ihr nächstes Kapitel Tennis-Geschichte, als Djokovic das Marathon-Match mit 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12 für sich entschied.

14.22 Uhr: Schon drei Mal standen Roger Federer und Novak Djokovic sich in Halbfinals bei den Australian Open gegenüber. Alle Spiele entschied der Serbe für sich. 2008 gewann der „Djoker“ 7:5, 6:3, 7:6. 2011 siegte er 7:6, 7:5, 6:4. Und 2016 setzte „Nole“ sich mit 6:1, 6:2, 3:6, 6:3 durch.

12.37 Uhr: Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Tennis-Stars ist gerade mal etwas mehr als zwei Monate her. Am 14. November gewann Roger Federer gegen Novak Djokovic in der Gruppenphase der World Tour Finals mit 6:4 und 6:2.

11.03 Uhr: 43 Mal trafen Roger Federer und Novak Djokovic bisher aufeinander. 25 Spiele entschied Djokovic für sich, 18 Mal gewann Federer. Auf dem Hartplatz standen die beiden sich bislang 28 Mal gegenüber. Hier ist die bislang fast ausgeglichen. 15 Siege gingen an den Serben, 13 Erfolge an den Schweizer.

9.47 Uhr: Bereits sieben Mal gewann Djokovic die Australian Open. Das bisher letzte Mal holte der Serbe im Vorjahr den Titel in Melbourne. Federer triumphierte sechs Mal bei den Australian Open. Seit bislang letzter Titel in Melbourne liegt zwei Jahre zurück.

Mittwoch, 29. Januar, 8.29 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Halbfinale der Australian Open 2020. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um das Spiel zwischen Roger Federer und Novak Djokovic.