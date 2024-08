Olympia 2024 im TV und Livestream: Triathlon siehst du HIER live im Free-TV

Am 26. Juli 2024 starten die Olympischen Spiele in Paris mit der Eröffnungsfeier. Nach wie vor ist Olympia eines der größten Sportereignisse der Welt und zieht viele Zuschauer vor Ort aber auch Zuhause in Bann. Doch wie sieht es bei den Übertragungen im TV und Livestream von Olympia 2024 aus?

Zwei Wochen lang werden sich die Spitzenathleten aus aller Welt in den unterschiedlichsten Sommersportarten gegenseitig überbieten. Wenn du keinen Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Paris verpassen willst, bist du hier genau richtig. Wir verraten dir, wo du die Wettbewerbe im TV und Livestream verfolgen kannst.

Olympia 2024 im TV und Livestream: DIESE Sender sind dabei

Ähnlich wie bei anderen großen Sportevents sind auch die TV-Rechte für die Olympischen Spiele hart umkämpft. Für Olympia hat sich das Unternehmen Warner Bros. europaweit die Übertragungsrechte gesichert. Das Unternehmen ist auf den unterschiedlichsten Plattformen unterwegs und in Deutschland gehört zu ihm unter anderem der TV-Sender Eurosport sowie das kostenpflichtige Online-Angebot discovery+.

Dementsprechend ist es auch so, dass nur bei Eurosport rund um die Uhr und an allen Wettkampftagen der Olympischen Spiele in Paris berichtet wird. Dabei liegt der Start schon vor der Eröffnungsfeier am 26. Juli mit den Spielen im 7er-Rugby und im Fußball am 24. Juli. Bei discovery+ warten über 3.000 Stunden Live-Berichterstattung zu den Olympischen Spielen auf die Abonnenten, allerdings muss man hier ein Abo abschließen. Man kann hier zwischen zwei Varianten wählen: 5,99 im Monat ohne Werbung oder 3,99 Euro im Monat mit Werbung.

Muss man also Eurosport oder discovery+ haben, um Olympia im TV oder Livestream verfolgen zu können? Nein, denn in Deutschland haben sich ARD und ZDF Sublizenzen gesichert und werden ebenfalls von den Spielen berichten. Die beiden Öffentlich-rechtlichen Sender werden täglich bis zu 15 Stunden von den Spielen übertragen. Neben den TV-Übertragungen werden ARD und ZDF außerdem bis zu 10 parallele Livestreams in ihren Mediatheken anbieten. Hier sollen etwa 1.500 Stunden Live-Sport gezeigt werden.

Olympische Spiele 2024 in Paris im TV und Livestream

Montag, 05. August, 7.25 Uhr bis 0.00 Uhr (ZDF u. Eurosport)

08:00 Uhr: Triathlon: Mixed Staffel Finale

Triathlon: Mixed Staffel Finale 09:00 Uhr: Beachvolleyball: Damen, Achtelfinale Deutschland (Müller/Tillmann) – Lettland (Tina/Anastasija)

Beachvolleyball: Damen, Achtelfinale Deutschland (Müller/Tillmann) – Lettland (Tina/Anastasija) 09:30 Uhr: Schießen: Herren, 25 m, Schnellfeuerpistole, Finale

Schießen: Herren, 25 m, Schnellfeuerpistole, Finale 11:45 Uhr: Geräteturnen: Herren, Barren, Finale

Geräteturnen: Herren, Barren, Finale 12:30 Uhr: Hockey: Damen, Viertelfinale, Deutschland – Argentinien

Hockey: Damen, Viertelfinale, Deutschland – Argentinien 16:43 Uhr: Kajak: Damen, Cross, Finale

Kajak: Damen, Cross, Finale 16:48 Uhr: Kajak: Herren, Cross, Finale

Kajak: Herren, Cross, Finale 17:00 Uhr: Volleyball: Herren, Viertelfinale, Frankreich – Deutschland

Volleyball: Herren, Viertelfinale, Frankreich – Deutschland 18:30 Uhr: 3×3 Basketball: Damen, Halbfinale, Deutschland – Kanada

3×3 Basketball: Damen, Halbfinale, Deutschland – Kanada 19:00 Uhr: Stabhochspringen: Herren, Finale

Stabhochspringen: Herren, Finale 20.30 Uhr: Diskuswerfen: Damen, Finale

Diskuswerfen: Damen, Finale 21.15 Uhr: 5000 m: Damen, Finale

Die meisten Wettkämpfe finden zwischen 8.30 Uhr und 23.30 Uhr statt. ARD und ZDF starten ihre Übertragungen im TV und Livestream meist etwa eine Stunde vor dem Beginn der Wettkämpfe und senden bis Mitternacht. Bei Eurosport wird eine 24-Stunden-Übertragung angepriesen. Hier startet die Liveübertragung um 7 Uhr morgens.

