Olympische Spiele 2024: Das sind die Highlights am Freitag (09. August)

Am 26. Juli 2024 starten die Olympischen Spiele mit der offiziellen Eröffnungsfeier. Dann geht es in den unterschiedlichsten Wettbewerben um die Medaillen. Viele Zuschauer freuen sich gerade darauf, sich die unterschiedlichsten Wettbewerbe anzuschauen.

Das Highlight der Olympischen Spiele ist wie immer die große Vielfalt der Wettkämpfe – und genau da liegt auch das Problem: Eine Übersicht ist bei den vielen Wettbewerben, die teilweise parallel laufen, ist schwierig. Deswegen zeigen wir dir in diesem Artikel, welche Highlights bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, an den jeweiligen Wettkampftagen aus deutscher Sicht stattfinden.

Olympische Spiele 2024: Diese Highlights warten auf dich

Sportfans kommen bei Olympia definitiv auf ihre Kosten. Der Startschuss fällt am 26. Juli und die Wettbewerbe laufen dann bis zum 11. August. In 48 Disziplinen wird um insgesamt 329 Goldmedaillen gekämpft. Mit dabei sind auch wieder einige neue Sportarten: Breaking, Surfen, Skateboarding und Sportklettern. Doch auch in den klassischen Sportarten wie Leichtathletik, Schwimmen oder Fechten werden wieder Sieger gekürt. Die Olympischen Spiele bieten auf jeden Fall wieder eine große Sportarten-Vielfalt.

Weitere spannende Olympia-Themen:

Lena Kesting privat: DIESE Karriere musste die Olympia-Moderatorin an den Nagel hängen

Olympia 2024 News: Alle wichtigen Nachrichten rund um die Spiele

Birgit Nössing privat: Wegen diesem Schicksalsschlag musste die Olympia-Moderatorin ihren Traum aufgeben

Aus deutscher Sicht treten bei dieses Mal wieder einige vielversprechende Athleten an, die sich Hoffnungen auf Edelmetall machen dürfen. Zu diesen zählen unter anderem: Malaika Mihambo (Weitsprung), Julian Weber (Speerwurf), Ricarda Funk (Kanu-Slalom), Florian Wellbrock (Schwimmen), Deutsche Hockey-Teams (Männer und Frauen), Bahnrad-Teams und Jessica von Bredow-Werndl (Dressurreiten). Bei dieser Vielzahl an Wettkämpfen ist es schwer, den Überblick zu behalten. Da auch im TV nicht alle Wettkämpfe gezeigt werden können, da viele parallel ausgetragen werden, könnte man so wichtige Entscheidungen verpassen. Deswegen verraten wir dir hier, welche Highlights an den jeweiligen Wettkampftagen anstehen.

Highlights der Olympischen Spiele 2024 am Freitag (09. August)

07.30 Uhr: Freiwasserschwimmen, Herren, 10km

Freiwasserschwimmen, Herren, 10km 09.00 Uhr: Golf, Damen Runde 3

10.00 Uhr: Siebenkampf der Damen

12.50 Uhr: Kanu, diverse Entscheidungen

14.30 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik, Mehrkampf Finale

15.00 Uhr: Damen Fußball, Spiel um Platz 3: Deutschland – Spanien

16.30 Uhr: Handball: Herren, Halbfinale Deutschland – Spanien

18.00 Uhr: Fußball Finale: Frankreich – Spanien

19.30 Uhr: 4 x 100 m, Frauen, Finale

19.40 Uhr: Kugelstoß, Frauen, Finale

19.45 Uhr: 4 x 100 m, Männer, Finale

20.00 Uhr: 400 m, Frauen, Finale

20.10 Uhr: Dreisprung, Männer, Finale

20.15 Uhr: Siebenkampf, Frauen, 800 Meter

20.55 Uhr: 10.000 m, Frauen

21.45 Uhr: 400 m Hürden, Männer, Finale

Welche Highlights du dir nicht entgehen lassen solltest, weißt du nun. Aber wie sieht es mit den TV-Sendern aus? Wo wird Olympia übertragen? Alle Infos rund um die Olympischen Spiele 2024 im TV und Livestream erfährst du hier >>>