Bürger stimmen für Olympia in München! DIESES Detail ist eine Sensation

München träumt wieder von Olympia: Bei einem historischen Bürgerentscheid haben 62 Prozent der Münchner für eine Bewerbung ihrer Stadt um die Olympischen Sommerspiele gestimmt. Mit einer Wahlbeteiligung von über 39 Prozent zeigten die Münchnerinnen und Münchner, wie sehr ihnen die olympische Zukunft am Herzen liegt. Die hohe Beteiligung ist eine kleine Sensation: Nie stimmten bei einem Bürgerentscheid in München mehr Einwohner ab! Besonders die Briefwahl war beliebt: Stolze 33,7 Prozent der Stimmen wurden auf diesem Weg abgegeben.

Olympia in München: Positive Signale für den DOSB

„München hat klar mit Ja gestimmt“, zeigte sich Oberbürgermeister Dieter Reiter begeistert. Der Präsident des Bayerischen Landessportverbandes, Jörg Ammon, schwärmte von einem „Traumergebnis“. Das Signal, das von München ausgeht, dürfte auch dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) Hoffnung machen. Nach sieben gescheiterten nationalen Bewerbungen um Sommer- und Winterspiele, darunter das schmerzliche Scheitern bei den Winterspielen 2022, könnte München wieder auf Kurs Richtung Olympia sein.

Neben der bayerischen Landeshauptstadt bewerben sich auch Berlin, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr um die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Die Münchner Kandidatur gilt als äußerst vielversprechend. Während in München die Bevölkerung bereits klar Stellung bezogen hat, stehen ähnliche Referenden in Hamburg und in NRW erst im Jahr 2026 an.

Olympia in München: Altbewährtes und Neues

Das Konzept für die Spiele setzt auf bewährte Infrastruktur. Der Olympiapark und die Sportstätten aus dem Jahr 1972 sollen im Mittelpunkt stehen, ergänzt durch neuerbaute temporäre Arenen. Der DOSB wird im Herbst 2026 entscheiden, welcher deutsche Bewerber für die Spiele ins Rennen geschickt wird. Völlig offen sei jedoch, ob es tatsächlich auf eine Kampfabstimmung hinausläuft: „Keine Vorgaben“, betonte DOSB-Vorstandsvorsitzender Otto Fricke.

Bisher hat der Bewerbungsprozess bereits Millionen gekostet. Münchens Bürgerentscheid schlug mit beachtlichen 6,7 Millionen Euro zu Buche, davon entfielen 1,8 Millionen auf eine umfangreiche Informationskampagne. Doch das Geld könnte gut investiert sein: Olympia in München glänzt mit Visionen und klaren Perspektiven – ein Konzept, das im Rennen um die Bewerbung gute Chancen hat.