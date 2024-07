Nach Olympia 2024 ist Schluss! Deutscher Tennis-Star verkündet Paukenschlag

Sie gehörte jahrelang zu den besten Tennis-Spielerinnen der Welt, holte Grand-Slam-Titel und war zwischenzeitlich die Nummer eins der Welt. Doch bald ist Ende: Angelique Kerber wird ihre Karriere nach Olympia 2024 beenden.

Das gab die 36-Jährige am Donnerstag (25. Juli) bekannt. Die olympischen Spiele in Frankreich werden also ihr letzter großer Auftritt sein. Nach Olympia 2024 wird sie die Tennis-Bühne als aktive Spielerin verlassen.

Olympia 2024: Kerber kündigt Karriereende an

Kerber gehört zweifelsohne zu den größten und erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Alleine 2016 räumte sie nahezu alles ab, was man gewinnen konnte. Australian Open, US Open, dazu Olympia-Silber und sämtliche Major-Titel. Dazu stand sie im Wimbledon-Finale. 2018 legte sie mit ihrem wohl persönlichen Karriere-Highlight nach: der Wimbledon-Gewinn gegen Serena Williams.

„Bevor die Olympischen Spiele beginnen, kann ich bereits sagen, dass ich Paris 2024 nie vergessen werde, denn es wird mein letztes Profi-Turnier als Tennisspielerin sein“, so Kerber auf ihren Social-Media-Kanälen. „Und obwohl dies tatsächlich die richtige Entscheidung sein könnte, wird es sich nie so anfühlen. Ganz einfach, weil ich den Sport von ganzem Herzen liebe und dankbar bin für die Erinnerungen und Möglichkeiten, die er mir gegeben hat“, betonte die gebürtige Bremerin.

„Das war’s! Jetzt werde ich mir die Zeit nehmen und jede Sekunde dieser letzten Episode auf dem Platz genießen“, sagt Kerber. Nach der Geburt von Tochter Liana im Februar 2023 hatte sie noch einmal ab Ende Dezember ein Comeback versucht. An ihre alte Form kam sie jedoch nicht wieder heran. Bei Olympia zählt sie daher nicht zu den Medaillenkandidatinnen.

Kerber macht es Murray gleich

Damit wird Olympia 2024 ihr letzter großer Auftritt als Tennis-Profi sein. Auch bei den Herren wird sich eine Ikone des Sports zurückziehen: Schon vor ein paar Tagen hatte der Brite Andy Murray sein Karriereende nach den olympischen Spielen angekündigt. Murray sammelte drei Grand-Slam-Titel (2013 und 2016 Wimbledon, 2012 US Open) sowie zwei Goldmedaillen bei olympischen Spielen (2012 und 2016).

Mit Kerber und Murray verlassen in wenigen Tagen also zwei absolute Ikonen die Tenniswelt. So kann man nur hoffen, dass die Olympia-Reise der beiden ein wenig anhält und sie ihre letzte Reise genießen können.