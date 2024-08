Olympia 2024 News: WIEDER GOLD! Nächste Sensation für Deutschland

Vom 26. Juli bis zum 11. August ist Frankreich der Mittelpunkt. Zwei Wochen lang finden in der Hauptstadt Paris die Olympischen Sommerspiele 2024. Tausende Athleten aus der ganzen Welt messen sich in spannenden Wettbewerben.

Von der Eröffnungsfeier bis zu den wichtigsten Medaillenentscheidungen – in unserem News-Blog versorgen wir dich mit den wichtigsten Informationen rund um Olympia 2024 in Paris.

Olympia 2024 News – die neusten Infos im News-Blog

Rund 11.400 Athleten und Athletinnen aus 206 Ländern werden in zweieinhalb Wochen in 32 Sportarten gegeneinander antreten. Insgesamt stehen 329 Medaillen-Entscheidungen an, 987 Medaillen (Gold, Silber und Bronze) werden vergeben. Die wichtigsten News zu Olympia 2024 bekommst du hier täglich in unserem Live-Blog.

Gold im Kugelstoßen

21.08 Uhr: Sensation im Kugelstoßen! Erstmals seit 1996 hat Deutschland wieder Grund zum Jubeln. Die Mannheimerin Yemisi Ogunleye holt mit exakt 20 Metern die Goldmedaille.

Bronze für 4x100Meter-Staffel

20.12 Uhr: Nächste Medaille für Deutschland! Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase sichern sich mit einem starken Rennen Bronze.

Deutsche Sportgymnastin brilliert!

17.54 Uhr: IST DAS STARK! Gold für Deutschland! Darja Varfolomeev holt sich den Sieg. Darja Varfolomeev ist die erste deutsche Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik

DFB-Frauen holen Bronze

17.05 Uhr: Mega-News von den deutschen Fußballerinnen! Das DFB-Team holt im Spiel um Platz 3 gegen Spanien die Bronzemedaille. Ein knappes 1:0 reichte den deutschen Damen.

GOLD für Deutschland!

13.38 Uhr: Der Deutsche Kanu-Verband liefert weiter ab! Erst holten Paulina Paszek und Jule Hake im Kajak-Zweier die Bronze-Medaille, danach feierten Jacob Schopf und Max Lemke im Kajak-Zweier der Männer die nächste Gold-Medaille!

Überraschung im Freiwasser

Freitag, 09.24 Uhr: Silber für Deutschland im Freiwasser – und es ist nicht Florian Wellbrock. Der 22-Jährige Oliver Klemet gewinnt über 10 km Freiwasser die Silbermedaille.

Tischtennis-Damen verlieren Halbfinale

22.11 Uhr: Die schlechten Nachrichten hören nicht auf! Die deutschen Tischtennis-Damen verlieren im Halbfinale gegen Japan. Ein tolles Turnier kann nun im Spiel um Platz 3 mit der Bronze-Medaille gekrönt werden. Es geht gegen Südkorea.

Mihambo holt Silber

21.25 Uhr: Dieses Mal hat es nicht ganz für Gold gereicht. Malaika Mihambo holt nach ihrem Olympia-Gold in Tokio nun Silber in Paris.

Hockey-Männer verlieren im Finale

20.41 Uhr: Und die nächsten bitteren Nachrichten! Deutschlands Hockey-Männer verlieren das Finale gegen die Niederlande. Am Ende ist es die Silbermedaille.

Gold-Traum geplatzt!

19.37 Uhr: Bitter für die deutschen Basketballer! Im Halbfinale verliert das DBB-Team gegen Frankreich und ist damit raus. Aber: Bronze ist noch drin. Am Samstag gibt es das Spiel um Platz 3.

Beachvolleyball-Duo im Finale!

19.19 Uhr: Mega-News von den deutschen Beachvolleyballern! Wickler und Ehlers sind im Finale und kämpfen am Freitag um die Goldmedaille.

Hockey-Finale Deutschland – Niederlande

18.47 Uhr: Eine weitere Goldmedaille? Deutschlands Hockeyspieler kämpfen im Finale gegen die Niederlande um Edelmetall. Gelingt es den Deutschen? Hier geht es zu unserem Live-Ticker.

Basketballer wollen ins Finale

16.38 Uhr: Die deutschen Basketballer wollen ins Finale. Gelingt das gegen Gastgeber Frankreich? In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Gold für Deutschland!

13.58 Uhr: Jaaaa! Da ist Goldmedaille Nummer neun. Der deutsche Kajak-Vierer der Männer holt ihn einem dramatischen Finale den Sieg.

Bann gebrochen

13.43 Uhr: Jetzt ist der Bann gebrochen: Der deutsche Kajak-Vierer der Frauen holt Silber!

Noch keine Medaille am Donnerstag

Donnerstag, 13.35 Uhr: Noch wartet Deutschland auf die Medaille am Donnerstag. Im Freiwasser über 10 Kilometer verpasste Leonie Beck die Medaillenränge und auch im Canadier-Zweier gingen Kretschmer und Hecker leer aus. Die letzte Medaille ging am Vorabend an den Boxer Nelvie Tiafack.

Basketballerinnen raus!

19.57 Uhr: Weniger gut lief es für die Basketballerinnen Deutschlands. Sie scheiden im Viertelfinale gegen Frankreich mit 71:84 aus.

HALBFINALEEE – DHB-TEAM GEWINNT NACH WILDER VERLÄNGERUNG

15.37 Uhr: EIN UNGLAUBLICHES SPIEL – DEUTSCHLAND IST WEITER UND STEHT IM HALBFINALE! Das DHB-Team zeigt einen wahnsinnigen Kampf und steht in der nächsten Runde. Eine Medaille ist zum Greifen nah!

Handball-Krimi nach Last-Minute-Ausgleich

15.10 Uhr: Was ein Ende! Die deutschen Handballer schaffen das nahezu Unmögliche und werfen in allerletzter Sekunde den Ausgleich gegen Frankreich – es geht in die Verlängerung. Zweimal fünf Minuten entscheiden nun über das Weiterkommen. Der Medaillentraum lebt weiter!

Tischtennis-Frauen sorgen für Hammer

12.14 Uhr: Die nächste große Überraschung im Tischtennis! Die deutschen Frauen gewinnen das Viertelfinale gegen Indien und stehen damit in der Runde der besten vier. Eine Medaille rückt damit immer näher.

Kuriose TV-Panne in der ARD

8.00 Uhr: Was war denn da los? In der ARD gab es eine kuriose TV-Panne, bei der selbst die Kommentatorin ihren Augen nicht trauen konnte. Hier mehr dazu.

Das bringt der Mittwoch

7. August, 6.24 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Auch heute geht es wieder um einige Medaillen. Hier findest du alle Highlights.

Tischtennis-Team scheitert im Viertelfinale

22.07 Uhr: Ein ganz großer verlässt die internationale Tischtennis-Bühne! Das deutsche Herren-Trio scheidet im Viertelfinale gegen Schweden aus und wird somit ohne Medaille abreisen. Damit ist auch das internationale Karriereende von Tischtennis-Legende Timo Boll perfekt – es war sein letzter Auftritt auf der ganz Bühne.

Hockey-Auswahl ringt Indien nieder und steht im Finale

20.41 Uhr: Eine andere Deutschland schafft hingegen den Sprung ins olympische Finale – die Hockey-Herren besiegen Indien mit 3:2 und ziehen ins Finale ein. Damit ist eine Medaille sicher und Gold zum Greifen nah – was ein Erfolg! Am Donnerstag (08. August) geht es im Nachbarschaftsduell gegen die Niederlande.

Deutsche Frauen scheiden aus – Bronze noch möglich

20.35 Uhr: Der Traum vom großen olympiafianle ist geplatzt, die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft ist im Halbfinale ausgeschieden. Die Mannschaft von Horst Hrubesch unterlag der USA-Auswahl mit 0:1 nach Verlängerung. Im Spiel um Platz drei kämpfen sie nun um die Bronzemedaille.

Deutsche Volleyballer schmettern sich ins Halbfinale

17.45 Uhr: Die nächste Medaille rückt immer näher! Das deutsche beachvolleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler gewinnen mit 2:0 in den Sätzen gegen die Niederländer und stehen damit im olympische Halbfinale. Der Gegner der beiden heißt entweder Spanien oder Norwegen – was ein Erfolg!

Basketballer im Halbfinale!

12.53 Uhr: Mega-News auch von den deutschen Basketballern. Dennis Schröder und Co. besiegen Griechenland im Viertelfinale und stehen nun in der Runde der besten vier Mannschaften. Der Medaillentraum lebt also weiterhin.

GOLD FÜR DEUTSCHLAND

12.08 Uhr: Sensation im Springreiten. Christian Kukuk und sein Pferd Checker 47 setzen sich in einem hochdramatischen Stechen durch und gewinnen die Gold-Medaille. Herzlichen Glückwunsch!

Basketballer im Viertelfinale gegen Griechenland

10.53 Uhr: Jetzt geht es für die deutschen Basketballer um den Einzug ins Halbfinale. Der Gegner ist Griechenland. Hier geht’s zum Live-Ticker!

Pikante Liebesfrage in der ARD

09.48 Uhr: In der ARD kam es zu einer etwas unangenehmen Situation. Esther Sedlaczek fragte das Ex-Traumpaar der deutschen Schwimmer nach ihrer Beziehung. Hier mehr!

Highlights am Dienstag

Dienstag, 09.41 Uhr: Am Dienstag hofft Deutschland auf weitere Medaille. Unter anderem sind die Springreiter im Einsatz. Hier findest du alle Highlights!

GOOLD FÜR DEUTSCHLAND – 3×3-MÄDELS SCHREIBEN GESCHICHTE

22.30 Uhr: Siebte Goldmedaille für Deutschland! Die 3×3-Mädels gewinnen das Finale gegen Spanien mit 17:16 und h0len so die sensationelle Goldmedaille – WAHNSINN! Was ein Finale! Zum ersten Mal in der Geschichte der olympischen Spiele gewinnt ein deutsches Basketballteam eine Medaille – und dann ist es direkt Gold! Eine unglaubliche Leistung von Sonja Greinacher Svenja Brunckhorst, Elisa Mevius und Marie Reichert.

Bronze für das deutsche Sprint-Team!

20.17 Uhr: Und die nächste Medaille für das deutsche Team! Pauline Grabosch, Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze gewinnen Bronze im Bahnrad Team-Sprint. Doch die Freude hält sich sichtlich in Grenzen – man wollte Gold.

Olympia-Märchen vorbei – Medaillentraum geplatzt

19.24 Uhr: Knapp zwei Wochen lange haben die deutschen Volleyballer alle verzaubert und mit ihren Leistungen für Furore gesorgt. Doch im Viertelfinale ist Schluss: Deutschland musste sich im Tie-Break Gastgeber Frankreich geschlagen geben. Damit endet die Reise der deutschen Volleyball so knapp vor dem Halbfinale – extrem bitter!

Sensations-Sieg für 3×3-Basketballerinen

19.05 Uhr: Die deutschen 3×3-Basketballerinnen haben das Olympia-Halbfinale mit 16:15 gegen Kanada gewonnen und damit sensationell das Finale erreicht. Da trifft das Team auf Spanien – was eine unfassbare Leistung!

Hegge holt Bronze für Deutschland

17.15 Uhr: Und da ist das nächste Edelmetall für Schwarz-Rot-Gold! Noah Hegge holt im Kajak-Cross-Finale den dritten Platz und somit seiner erste olmypische Medaille. Es ist die 14. Medaille für Deutschland.

Triathlon-Hammer für Deutschland

9.29 Uhr: HAMMER IM TRIATHLON! Deutschlands Mix-Staffel um Tim Hellwig, Lasse Lührs, Lisa Tertsch und Laura Lindemann holt tatsächlich Gold. Was für ein Start in den Montag. Das ist die 6. Gold-Medaille für Deutschland!

Das bringt der Montag

06.54 Uhr: Guten Morgen. Auch heute stehen wieder einige wichtige Entscheidungen und Medaillen-Kämpfe an. Deutsche Athleten und Teams sind ebenfalls am Start. Zu den Highlights an diesem Montag geht es hier.

Lyles gewinnt Königsdisziplin

22.26 Uhr: Zum Schluss des Sonntags stand noch das große 100-Meter-Sprintrennen an. Der US-Amerikaner Noah Lyles siegte mit einer Zeit von 9,79 Sekunden hauchdünn vor Kishane Thompson aus Jamaika. Bronze holte Lyles‘ Landsmann Fred Kerley.

Deutsche Hockey-Herren stehen im Halbfinale

21.35 Uhr: Sie mussten lange zittern, noch in der letzten Minuten gab es mehrere Strafecken für die Argentinier, doch die Deutschen setzen sich durch! Die Hockey-Herren ziehen nach einem 3:2-Sieg ins Halbfinale ein und kommen der Medaille so einen Schritt näher. Jetzt wartet am Dienstag (06. August) Indien.

Djokovic holt Gold

17.08 Uhr: Er hat seine Karriere vergoldet! Novak Djokovic gewinnt in Paris das Finale gegen Alcaraz und holt sich die Gold-Medaille.

GOLD UND SILBER FÜR DEUTSCHLAND!

13.32 Uhr: Da ist der Doppelsieg! Jessica von Bredow-Werndl holt im Dressur-Einzel Gold vor Isabel Werth, die Silber gewinnt. Es ist die fünfte Goldmedaille bei diesen olympischen Sommerspielen für Deutschland.

Erfolgreicher Sonntag?

09.17 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Was bringt der Sonntag für die deutschen Athleten? Ob es genauso erfolgreich wird wie der Samstag? Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.

Neugebauer holt Silber

21.55 Uhr: Die nächste Entscheidung. Silber für Leo Neugebauer im Zehnkampf. Gold geht an den Norweger Rooth.

Deutschlands Fußballerinnen im Halbfinale

21.51 Uhr: Deutschland steht im Halbfinale des Frauen-Fußballturniers. Gegen Kanada setzte sich Deutschland im Elfmeterschießen durch. Jetzt wartet USA im Halbfinale.

Ärger nach Judo-Drama

19.57 Uhr: Die deutschen Judoka haben im Mixed-Team knapp die Bronzemedaille verpasst. Dabei war der Ärger über eine Entscheidung des Schiedsrichters groß – und sie bekamen prominente Unterstützung. Hier mehr!

Wird es ein goldener Samstag?

17.08 Uhr: Weitere Medaillen für Deutschland könnten an diesem erfolgreichen Samstag folgen. Vor allem im Zehnkampf hat Leo Neugebauer die besten Chancen.

Auch Dressur-Team jubelt über Gold-Medaille

15.36 Uhr: ES IST GOLD! Deutschland holt Gold im Dressur-Teamwettbewerb! Was für eine starke Leistung der Deutschen vor Dänemark und Großbritannien.

Zeidler holt Gold!

11.40 Uhr: 3. GOLD FÜR DEUTSCHLAND! Oliver Zeidler holt im Rudern-Einzeln die Goldmedaille. Was für eine sensationelle Leistung des deutschen Athleten.

Wilde Prügelei zwischen Athleten!

10.11 Uhr: Hässliche Szenen bei Olympia, die absolut niemand sehen will! Zwei Teams liefern sich eine wilde Prügelei. Hier mehr dazu.

Hagelt es Medaillen für Deutschland?

3. August, 9.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. 8. Wettkampftag in Paris und es könnte ein sehr erfolgreicher Samstag für Deutschland werden. Das Dressurteam und die Ruderer sind Goldfavoriten. Außerdem kann auch Leo Neugebauer im Zehnkampf eine Medaille holen.

Bombenalarm am Pariser Stadion

18.25 Uhr: Vor der zweiten Session der Leichtathletik-Wettkämpfe am Freitag (02. August) gab es rund um das Stade France einen großen Schock: Ein verdächtiger Gegenstand wurde gefunden – Bombenalarm. Weitere Informationen findest Du hier.

Drama beim Schwimmen – Athletin kollabiert

14.07 Uhr: Bei den Schwimmwettbewerben gab es einen dramatischen Zwischenfall: Die slowakische Schwimmerin Tamara Potocka kollabierte unmittelbar nach ihrem Vorlauf über die 200 Meter Lagen am Beckenrand. Die 21-Jährige musste beatmet werden. Inzwischen gab es aber schon Entwarnung. Ihr gehe es „den Umständen entsprechend gut“, sagte ARD-Kommentator Tom Bartels.

Basketballer stocksauer

12.45 Uhr: Die deutschen Basketballer sind stinksauer. Den Grund dafür erfährst du hier!

Sorgen um Zverev

10.11 Uhr: Alexander Zverev ist gestern aus dem Tennis-Turnier bei Olympia ausgeschieden. Im Anschluss äußerte er einen bösen Verdacht. Hier mehr dazu!

Leichtatheltik startet ohne deutschen Star

Freitag, 02. August, 06.23 Uhr: Heute startet die Leichtatheltik in die Olympischen Spiele. Zum Auftakt sind auch die Zehnkämpfer dabei. Eine deutsche Medaillenhoffnung musste aber schon vorher aufgeben. Hier mehr!

Zverev scheidet im Viertelfinale aus

17.53 Uhr: Nächste herbe Enttäuschung für das deutsche Olympia-Team, die nächste Medaille ist vom Tisch! Tennis-Star Alexander Zverev ist aus dem olympischen Tennis-Turnier ausgeschieden. Mehr dazu hier.

Marta droht Olympia-Aus

10.26 Uhr: Für die brasilianische Fußball-Legende könnte ihre Zeit bei Olympia und der Nationalmannschaft ein bitteres Ende nehmen. Hier mehr dazu!

Wettbewerb verschoben

Donnerstag, 1. August, 07.57 Uhr: Am heutigen Morgen finden die Gehwettbewerbe in Paris statt. Das Rennen der Herren sollte eigentlich um 7.30 Uhr losgehen, wurde aber verschoben. Aufgrund eines Unwetter geht es jetzt erst um 8 Uhr los.

Überragend! Gose gewinnt Bronze

21.34 Uhr: Tolle Neuigkeiten für Deutschland! Isabel Gose setzt sich im 1.500 Meter Freistil durch und holt die nächste olympische Medaille. Hinter Katie Ledecky und Anastasiia Kirpichinkova holt sie Bronze.

Nächste Medaille! Lilik holt Silber

18.08 Uhr: Deutschland jubelt wieder! Elena Lililk holt die silberne Medaille im Kanu-Finale!

Silber für Deutschland im Judo

18.01 Uhr: Gold knapp verpasst! Miriam Butkereit verliert im Judo-Finale gegen die Kroatien Barbara Matic und gewinnt dafür die Silbermedaille.

Kerber scheidet im Viertelfinale aus

17.23 Uhr: Jetzt ist es leider passiert! Angelique Kerber verliert das Viertelfinale gegen die Chinesin Qinwen Zheng im Tiebreak. Es ist unfassbar bitter für die einstige Nummer eins der Welt.

Bronze für deutschen Ruder-Vierer!

12.51 Uhr: Endlich wieder Edelmetall für Deutschland! Nach den Goldmedaillen von Lukas Märtens im Schwimmen und dem Vielseitigkeitsreiter Michael Jung dürfen wir endlich wieder jubeln. Im Doppelvierer gewinnen die deutschen Ruderinnen Maren Völz, Tabea Schendekehl, Leonie Menzel und Pia Greiten die Bronzemedaille hinter Großbritannien und den Niederlanden.

Olympia-Star verkündet Karriereende

Mittwoch, 10.19 Uhr: Für einen Olympia-Star ist mit gerade mal 20 Jahren Schluss. Sie verkündete jetzt unter Tränen ihr Karriereende. Hier mehr!

Kerber im Viertelfinale ++ Volleyballer verlieren Krimi knapp

15.55 Uhr: Mega-News um Angelique Kerber! Die deutsche Tennis-Spielerin erreicht das Viertelfinale. Bittere Nachrichten gibt es indes von den deutschen Volleyballern, die gegen die USA nach Sätzen in einem wahren Krimi knapp mit 2:3 verlieren.

Royals-Auftritt sorgt für Ekstase

11.54 Uhr: Bei Olympia gab es königlichen Besuch. Dabei sorgten die Royals mit ihrem Auftritt für Ekstase. Hier mehr!

Seine zu dreckig – Wettbewerb verschoben

Dienstag, 09.45 Uhr: Jetzt ist die Entscheidung gefallen! Ein Wettbewerb muss aus Sicherheitsbedenken und zum Schutz der Teilnehmer verschoben werden. Alle weiteren Infos dazu findest du hier.

Kerber-Hammer!

16.55 Uhr: Kerber-Wahnsinn! Die einstige Nummer 1 der Welt zieht ins Achtelfinale ein. Das Karriereende wird also weiter verschoben. Dabei gab es auch einen mehr als nur emotionalen Moment der Fans.

Michael Jung holt Gold für Deutschland!

16.00 Uhr: Nächstes Gold für Deutschland! Michael Jung hat es wieder getan! Auf seinem Wallach Chipmunk sichert er sich sein viertes Olympia-Gold.

Nadal ohne Chance gegen Djokovic

15.44 Uhr: Es war das mit Spannung erwartete Duell zwischen zwei der besten Tennis-Spieler aller Zeiten. Am Ende setzte sich Novak Djokovic gegen Rafael Nadal deutlich in zwei Sätzen durch. Für den Spanier ist es damit offiziell vorbei. Es war seine letzte Chance auf eine Medaille. Der Superstar wird zum Ende des Jahres seine Karriere beenden.

Deutsche Stars klagen über Bedingungen

12.00 Uhr: Mit den Bedingungen bei der Anreise und auch mit der Qualität des Essens im Olympischen Dorf sind die deutschen Athleten offenbar nicht zufrieden. Hier mehr!

Athlet wütet nach Schiri-Entscheidung

Montag, 09.15 Uhr: Der georgische Säbelfechter Sandro Bazadze ist am Sonntag (28. Juli) bei seinem Duell gegen den Ägypter Mohamed Amer völlig ausgerastet. Er ging sogar auf die Schiedsrichterin los. Mehr dazu hier.

Kommentator mit Lachanfall in der ARD

21.51 Uhr: Eine kuriose Szene beim Schwimmen hat heute für einige Lacher gesorgt. Auch Tom Bartels konnte sich nicht zurückhalten. Hier die Einzelheiten!

Simone Biles: Erster Auftritt – besondere Gäste schauen zu

17.09 Uhr: Simone Biles begeistert bei den Olympischen Spielen 2024 nicht nur Trainer, Kollegen und Fans. Es gab mehrere besondere Gäste in Paris.

Positiver Dopingfall – Athlet überführt

15.24 Uhr: Die Olympischen Spiele haben ihren ersten Dopingfall! Ein Athlet wurde nach einem positiven Dopingfund vorerst gesperrt. Alle Infos dazu gibt es hier.

Todesfall bei Olympia!

14.40 Uhr: Wie der Boxverband „IBA“ mitteilte, ist am Freitag (26. Juli), noch vor der Eröffnungsfeier von Olympia 2024, der samoanische Box-Trainer Lionel Elika Fatupaito an einem Herzinfarkt gestorben. Er wurde 60 Jahre alt. Hier mehr dazu.

Nächste deutsche Medaille im Visier

Sonntag, 28. Juli, 9.20 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Wird es auch heute goldiger Tag für die deutschen Athleten? Nach dem sensationellen Erfolg von Lukas Märtens hoffen weitere Deutsche auf eine Medaille. Schon am Vormittag könnte es eine Medaille geben. Sportschütze Christian Reitz, Olympiasieger von 2016, steht im Finale mit der Luftpistole. Zeitgleich starten auch die Bogenschützinnen in den Teamwettbewerb.

Gooooooold!

20.50 Uhr: Die ersten deutschen Hoffnungen gingen leer aus – doch noch am ersten Tag bricht der Bann. Gold-Kandidat Lukas Märtens macht als Top-Favorit im Becken alles richtig, holt über 400 Meter Freistil Gold.

Fauxpas bei Eröffnungsfeier!

15.15 Uhr: Peinlich-Panne! Südkorea ist nach der Eröffnungsfeier außer sich. Das Land wurde nämlich als Nordkorea vorgestellt. Hier alle Infos.

Volleyballer mit Krimi-Sieg!

11.29 Uhr: Der erste deutsche Hammer ist perfekt! Deutschlands Volleyballer besiegen den Weltranglistenzweiten und Top-Favoriten auf Gold Japan mit 3:2. Was für ein Start!

Erste Entscheidungen stehen bevor

Samstag, 27. Juli, 9.17 Uhr: Heute werden die ersten Medaillen vergeben. In unserem Blog bleibst du immer auf dem Laufenden.

