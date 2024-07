Olympia 2024 News: Deutsche Stars schimpfen über Bedingungen in Paris

Vom 26. Juli bis zum 11. August ist Frankreich der Mittelpunkt. Zwei Wochen lang finden in der Hauptstadt Paris die Olympischen Sommerspiele 2024. Tausende Athleten aus der ganzen Welt messen sich in spannenden Wettbewerben.

Von der Eröffnungsfeier bis zu den wichtigsten Medaillenentscheidungen – in unserem News-Blog versorgen wir dich mit den wichtigsten Informationen rund um Olympia 2024 in Paris.

Olympia 2024 News – die neusten Infos im News-Blog

Rund 11.400 Athleten und Athletinnen aus 206 Ländern werden in zweieinhalb Wochen in 32 Sportarten gegeneinander antreten. Insgesamt stehen 329 Medaillen-Entscheidungen an, 987 Medaillen (Gold, Silber und Bronze) werden vergeben. Die wichtigsten News zu Olympia 2024 bekommst du hier täglich in unserem Live-Blog.

Deutsche Stars klagen über Bedingungen

12.00 Uhr: Mit den Bedingungen bei der Anreise und auch mit der Qualität des Essens im Olympischen Dorf sind die deutschen Athleten offenbar nicht zufrieden. Hier mehr!

Athlet wütet nach Schiri-Entscheidung

Montag, 09.15 Uhr: Der georgische Säbelfechter Sandro Bazadze ist am Sonntag (28. Juli) bei seinem Duell gegen den Ägypter Mohamed Amer völlig ausgerastet. Er ging sogar auf die Schiedsrichterin los. Mehr dazu hier.

Kommentator mit Lachanfall in der ARD

21.51 Uhr: Eine kuriose Szene beim Schwimmen hat heute für einige Lacher gesorgt. Auch Tom Bartels konnte sich nicht zurückhalten. Hier die Einzelheiten!

Simone Biles: Erster Auftritt – besondere Gäste schauen zu

17.09 Uhr: Simone Biles begeistert bei den Olympischen Spielen 2024 nicht nur Trainer, Kollegen und Fans. Es gab mehrere besondere Gäste in Paris.

Positiver Dopingfall – Athlet überführt

15.24 Uhr: Die Olympischen Spiele haben ihren ersten Dopingfall! Ein Athlet wurde nach einem positiven Dopingfund vorerst gesperrt. Alle Infos dazu gibt es hier.

Todesfall bei Olympia!

14.40 Uhr: Wie der Boxverband „IBA“ mitteilte, ist am Freitag (26. Juli), noch vor der Eröffnungsfeier von Olympia 2024, der samoanische Box-Trainer Lionel Elika Fatupaito an einem Herzinfarkt gestorben. Er wurde 60 Jahre alt. Hier mehr dazu.

Nächste deutsche Medaille im Visier

Sonntag, 28. Juli, 9.20 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Wird es auch heute goldiger Tag für die deutschen Athleten? Nach dem sensationellen Erfolg von Lukas Märtens hoffen weitere Deutsche auf eine Medaille. Schon am Vormittag könnte es eine Medaille geben. Sportschütze Christian Reitz, Olympiasieger von 2016, steht im Finale mit der Luftpistole. Zeitgleich starten auch die Bogenschützinnen in den Teamwettbewerb.

Gooooooold!

20.50 Uhr: Die ersten deutschen Hoffnungen gingen leer aus – doch noch am ersten Tag bricht der Bann. Gold-Kandidat Lukas Märtens macht als Top-Favorit im Becken alles richtig, holt über 400 Meter Freistil Gold.

Fauxpas bei Eröffnungsfeier!

15.15 Uhr: Peinlich-Panne! Südkorea ist nach der Eröffnungsfeier außer sich. Das Land wurde nämlich als Nordkorea vorgestellt. Hier alle Infos.

Volleyballer mit Krimi-Sieg!

11.29 Uhr: Der erste deutsche Hammer ist perfekt! Deutschlands Volleyballer besiegen den Weltranglistenzweiten und Top-Favoriten auf Gold Japan mit 3:2. Was für ein Start!

Erste Entscheidungen stehen bevor

Samstag, 27. Juli, 9.17 Uhr: Heute werden die ersten Medaillen vergeben. In unserem Blog bleibst du immer auf dem Laufenden.

Celine Dion ist da!

23.25 Uhr: Und dann singt auch noch Celine Dion auf dem Eiffelturm. Wow! Jetzt haben die Franzosen aber wirklich alles rausgehauen. Was für ein Finale! Ihr erster Auftritt seit vier Jahren.

Olympisches Feuer endlich entzündet

23.20 Uhr: Amelie Mauresmo holt sich die Fackel vom Boot und trägt sie an Land weiter zum Louvre. Dort bringt sie das Feuer zu Tony Parker. Die Gruppe der Fackelträger wird immer größer, drei paralympische Athleten stoßen dazu. Auf dem Weg zum Feuer stoßen immer wieder französische Sport-Legenden dazu. Schließlich sind es Langstrecken-Sprinterin Marie-Jose Perec und Judoko Teddy Riner, die das olympische Feuer entzünden.

Olympisches Feuer noch nicht entzündet

23.12 Uhr: Erst übernimmt Fußball-Legende Zinedine Zidane die Fackel von einem mysteriösen Unbekannten. Er übergibt die Fahne dann an den spanischen Tennis-Profi Rafael Nadal. Danach geht’s auf einem Boot weiter. Dort übernehmen Tennis-Star Serena Williams, dann an die ehemalige Kunstturnerin Nadia Comaneci und Leichtathlet Carl Lewis.

Olympischen Spiele sind eröffnet

22.55 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärt die Olympischen Spiele für eröffnet. Die französischen Fahnenträger Florent Manaudou und Melina Robert-Michon legen den Olympischen Eid ab.

Eröffnungsfeier neigt sich dem Ende zu

22.50 Uhr: Über drei Stunden verzauberten die zahlreichen Tänzer, Sänger und Models die Zuschauer mit einem spektakulären Programm. Inzwischen ist man am Trocadero angekommen. Erst spricht Toni Estanguet, der Organisationschef von Paris 2024, und dann IOC-Chef Thomas Bach. Es kann nicht mehr lange dauern, bis das Olympische Feuer entfacht wird. Wem diese große Ehre zuteilwird, ist immer noch unklar.

Deutsche Stars verlassen Eröffnungsfeier vorzeitig

21.32 Uhr: Nach Informationen von ARD-Kommentator Tom Bartels sind zahlreiche deutsche Athleten bereits auf der Heimreise oder besser gesagt auf dem Weg ins Olympische Dorf. Grund dafür soll auch der starke und andauernde Regen sein. Die Gefahr sich zu erkälten sei zu groß.

Viel Musik, Tanz und Regen

20.14 Uhr: Lady Gaga hatte ihren Auftritt. Und auch sonst wird sehr viel getanzt und gesungen. Der Regen hält allerdings an und trübt ein wenig die freudige Stimmung.

Team D ist da

19.44 Uhr: Und da sind auch schon die deutschen Sportler. Sie stehen auf einem Boot mit Afghanistan, Südafrika, Albanien und Algerien. Deutschland ist so früh dran, weil nach dem Alphabet in der Landessprache sortiert wird. Deutschland, also Allemagne, ist damit an Position sieben dran.

Eröffnungsfeier gestartet

19.39 Uhr: Die Eröffnungsfeier ist gestartet. Mit einem kurzen Clip geht’s los. Zinedine Zidane trägt kurzzeitig das olympische Feuer. Auf einer Brücke gibt es ein spektakuläres Feuerwerk mit Rauch in den Farben der „Tricolore“. Und dann kommen auch die ersten Boote mit den Athleten. Griechenland eröffnet wie gewohnt.

Lady Gaga singt bei Eröffnungsfeier

18.41 Uhr: Lange war spekuliert worden, jetzt ist das Geheimnis endlich gelüftet! Lady Gaga singt tatsächlich bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 an der Seine in Paris.

Deutsche Sportler verpassen Eröffnungsfeier

18.30 Uhr: In der Nacht gab es Brandanschläge auf das Schienennetz der französischen Eisenbahn (Hier mehr dazu!). Das sorgt auch dafür, dass deutsche Sportler nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen können. Die deutschen Springreiter werden fehlen.

Erster positiver Doping-Test

17.46 Uhr: Es gibt den ersten positiven Doping-Test. Der Judoka Sajjad Sehen wurde positiv auf Anabolika getestet. Der Iraker wurde vorläufig suspendiert.

Fackellauf läuft – Superstar dabei

16.38 Uhr: Die olympische Fackel ist auf ihren letzten Kilometern, bevor am Freitagabend bei der Eröffnungsfeier das olympische Feuer entzündet wird. Heute Mittag durfte dabei ein ganz besonderer Star, die Fackel tragen: Rapper Snoop Dogg.

Athlet mit pikanter Koks-Beichte

Freitag, 12.25 Uhr: Ein Leichtathletik-Star hat in einem Interview eine Jugendsünde gestanden – nun drohen ihm bittere Konsequenzen. Alle Infos zu seiner Beichte findest du hier.

Skandal hat Folgen!

18.29 Uhr: Olympia hat noch gar nicht richtig gestartet, da gibt es schon einige Skandale. Im Fußball sorgte eine Spionage-Affäre für Aufsehen. Diese hat jetzt krasse Konsequenzen. Hier kriegst du alle Infos.

Kerber beendet Karriere

Donnerstag, 25. Juli, 11.05 Uhr: Die ehemalige Nummer eins der Welt macht Schluss! Angelique Kerber wird ihre aktive Laufbahn nach den olympischen Spielen beenden. Mehr dazu hier.

Bittere Absage von Tennis-Superstar

19.29 Uhr: Die nächste Absage für Olympia 2024. Ein Tennis-Superstar kann nicht an den Olympischen Spielen 2024 teilnehmen. Das gab er jetzt bekannt. Hier mehr dazu!

Wahnsinn bei Auftakt-Wettbewerben

18.29 Uhr: Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele findet erst am Freitag statt. Schon heute sind die ersten Wettbewerbe aber gestartet – und bei Auftakt ging’s direkt ganz wild zu Sache. Hier die Hintergründe!

Suspendierung für Reit-Star

Mittwoch, 13.01 Uhr: Kurz vor Olympia muss eine Athletin die Segel streichen. Sie darf nicht an den Wettbewerben teilnehmen. Grund dafür ist ein Skandal-Video. Hier die Einzelheiten!

Star sagt ab!

20.16 Uhr: Nächste bittere Absage vor Olympia 2024. Ein Star sollte nach dem größten Erfolg seiner Karriere auch bei den Olympischen Spielen starten, doch jetzt sagt er ab. Hier mehr dazu!

Deutscher Fahnenträger steht fest

17.35 Uhr: Der deutschen Fahnenträger für die Eröffnungsfeier am Freitag auf der Seine sind bekanntgegeben worden. Hier erfährst du, wer das Rennen gemach hat >>>

Amputation für Olympia-Teilnahme

Dienstag, 12.01 Uhr: Olympia ist immer wieder für irre Geschichten gut. Ein Star-Athlet hat sich jetzt einen Finger amputieren lassen, um überhaupt an den Sommerspielen teilnehmen zu können. Hier die ganze Story!