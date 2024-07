Noch vor Olympia 2024: Streit im deutschen Lager! Athleten kämpfen mit allen Mitteln

In wenigen Tagen ist es so weit! Nach der Europameisterschaft in Deutschland findet in Paris Olympia 2024 statt. Das nächste Sport-Groß-Event des Sommers wirft seine Schatten bereits voraus.

Insbesondere im deutschen Lager wird vor Olympia 2024 bereits heftig debattiert. Es geht um die Prestige-Frage: Welche Sportler tragen bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne? Sechs Kandidaten und Kandidatinnen gibt es. Und die rühren teilweise mächtig in der Werbetrommel.

Olympia 2024: Fahnenträger gesucht

Es ist die wohl größte Ehre, die einem bei den olympischen Spielen zuteilwerden kann – neben dem Gewinn der Goldmedaille versteht sich. Als Fahnenträger bei der Eröffnungszeremonie vertritt man alle anderen Sportler des Landes und die ganze Nation vor der zuschauenden Sportwelt.

Seit 2021 sucht der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zwei Fahnenträger – einen Mann und eine Frau. Diese neue Tradition hatte man erstmals in Tokio und dann auch in Peking 2022 erfolgreich erprobt. Sie soll nun fortgeführt werden.

Drei Sportlerinnen und drei Sportler stehen für Olympia 2024 zur Auswahl. Jessica von Bredow-Werndl (Reitsport), Anna-Maria Wagner (Judo) und Fußball-Star Alexandra Popp gehen bei den Frauen ins Rennen. Bei den Männern streiten sich neben Christian Reitz (Schießsport) Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und Tennis-Ass Alexander Zverev um das Fahnenrecht.

Fans und Sportler stimmen ab

Der Clou: Die Frage wird durch eine Abstimmung geklärt. Noch bis zum 21. Juli können Fans für ihre Favoriten abstimmen. Zudem stimmen auch die deutschen Athleten ab. Fan- und Athleten-Stimmen zählen jeweils zu 50 Prozent.

Es gilt also in der Werbetrommel zu rühren. Und da preschen Dennis Schröder und Alexandra Popp bereits vor. Schröder erklärte, dass es ihm „alles bedeuten“ würde. „Deutschland so repräsentieren zu können, mit meiner Herkunft, wäre enorm. Das würde ein Statement setzen, als Dunkelhäutiger die Fahne zu tragen“, so Schröder.

Popp hingegen starte vor Olympia 2024 einen Instagram-Aufruf, der knapp 14.000 Likes sammeln konnte. Zudem positionieren sich auch andere Prominente. So unterstützt Toni Kroos beispielsweise Alexander Zverev. Wie der Streit um die Fahne wohl ausgeht?