Olympia 2022: Eklat in Peking! Athletin schockiert mit Ekel-Beichte

Schon vor dem offiziellen Start der Winterspiele in Peking hatte Olympia 2022 seinen ersten Eklat.

Mehrere Athleten klagen kurz vor Beginn von Olympia 2022 über große Probleme mit den sanitären Einrichtungen im olympischen Dorf. Speziell vom schwedischen Team gab es heftige Beschwerden.

Olympia 2022: Ekel-Eklat bei den Olympischen Spielen

Egal ob Toilettenspülungen oder Abläufe in der Dusche – das schwedische Team musste vor Olympia 2022 in Peking schon so manche unangenehme Überraschung hinnehmen. Die Langläuferin Frida Karlsson teilt sich mit Maja Dahlqvist ein Zimmer und berichtete der Zeitung „Aftonbladet“: „Ich habe geduscht, und plötzlich rief Maja: ‚Das Wasser läuft bis zum Fernseher‘. Das war ein Schock!“

Karlsson weiter: „Manch einer glaubt schon, wir würden in die Dusche kacken. Aber das machen wir nicht.“

Olympia 2022 hat noch gar nicht begonnen, da sorgen schwedische Athleten wie Frida Karlsson schon für den ersten Eklat. Foto: imago images/Bildbyran

Die 22-Jährige berichtete zudem, dass die Toilettenspülung nicht wirklich funktioniere. Biathlet Sebastian Samuelsson klagte über das gleiche Problem: „Da gab es einige Probleme. Das ist nicht der Standard, den wir von zuhause gewohnt sind.“

Ob die suboptimalen sanitären Einrichtungen Auswirkungen auf die Leistung der Schweden haben werden, wird sich ab Freitag zeigen. Dann beginnt Olympia 2022 in Peking. Bis zum 20. Februar werden die Sportler in 109 Wettkämpfen um Medaillen antreten.

Olympia 2022: ÖSV-Hoffnung nicht dabei

Eine große Medaillen-Hoffnung der Österreicher wird bei den Olympischen Spielen nicht dabei sein. Für Marita Kramer ist der Traum von Olympia 2022 geplatzt.

Die Skisprung-Wettbewerbe der Damen dominiert sie in dieser Saison nach Belieben. Auch bei Olympia 2022 galt sie als Gold-Favoritin. Doch wegen einer Corona-Infektion kann die Österreicherin nicht mit nach China reisen. „Wir müssen sie deshalb schweren Herzens von der Olympia-Nennliste streichen“, so Mario Stecher, der sportliche Leiter des österreichischen Verbands.

Kann eine deutsche Athletin davon profitieren? Katharina Althaus liegt im Weltcup-Ranking hinter Kramer auf Platz 2 und zählt nun zu den Gold-Favoriten.

