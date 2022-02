Olympia 2022: Deutsche Medaillen-Hoffnung vor Abreise in Angst – „Es wäre eine Lüge“

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Doch der deutsche Skistar reist mit gehörigen Bauchschmerzen zu Olympia 2022. Die knallharten Regeln für die Athleten in China und die grausigen Bedingungen im Quarantänehotel machen wohl nicht nur ihm Angst.

Olympia 2022: Linus Straßer spricht offen über Angst

Am 6. Februar geht es los: Die Abfahrt der Männer eröffnet Olympia 2022 für die Alpine-Skifahrer. Bis dahin haben die Athleten jedoch schon einige Hürden genommen.

Die Anreise nach China ist für viele nicht nur mit zeitlichem Aufwand verbunden. Für die Sportler wurden die ohnehin harten Einreise-Regeln noch einmal deutlich verschärft. Das schürt bei vielen große Sorgen.

Vor Olympia 2022 plagen viele Athleten Ängste vor China und den Corona-Restriktionen. Auch Linus Straßer gehört dazu. Foto: picture alliance/dpa

Auch Linus Straßer gehört dazu, gewährt vor der Reise in den Fernen Osten Einblick in seine Gefühlswelt. Gegenüber „RTL“ gesteht der Skistar: „Es wäre jetzt eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich hätte keine Angst davor oder keinen Respekt davor, irgendwie positiv getestet zu werden, wenn es auch falsch positiv ist.“

Ein abschreckendes Beispiel lieferte der deutsche Rodler Tobiuas Arlt bereits im November. Nach einem falsch positiven Test in Peking wurde er noch in seiner Rodel-Montur in ein Quarantänehotel gesteckt, in dem es unter anderem vor Wanzen wimmelte.

„Das ist nichts, was Du als Sportler erleben willst“

Wie ein Gefangener, sagte Arlt, habe er sich gefühlt. Straßer sagt bei „RTL“: „Das ist nichts, was Du als Sportler erleben willst.“

Bei Olympia 2022 geht Linus Straßer als Medaillen-Hoffnung an den Start. Foto: picture alliance / Michael Kappeler/dpa

Schon vor der Anreise zu Olympia 2022 bekommen die Athleten die chinesischen Restriktionen deutlich zu spüren. In einer extra entwickelten Olympia-App müssen sie sich praktisch nackig machen.

Straßer: „Es ist natürlich krass, was wir alles für Auflagen haben und was die alles wollen. Es gibt ja extra diese Olympia-App, wo wir gefühlt unser halbes Leben hochladen müssen. Wo man sich denkt, was genau hat das jetzt mit dem Leistungssport oder mit Olympia zu tun. Die sind da knallhart.“

Wer nicht alle geforderten Daten hochlädt, darf nicht einreisen. Und wer einreist, unterwirft sich den Corona-Regeln in China. Olympia 2022 wird für die Athleten zum Drahtseilakt. (dso)