Olympia 2022: Superstar erhebt schwere Vorwürfe – „Der größte Skandal in unserem Sport“

„Es ist der größte Skandal in unserem Sport“ – das sind große und heftige Worte bei Olympia 2022. Getätigt hat diese Aussage der schwedische Eisschnellläufer Nils van der Poel.

Der Superstar der Szene greift das niederländische Eisschnelllaufteam hart an und erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Konkurrenten bei Olympia 2022. Aber was war überhaupt passiert?

Olympia 2022: Superstar mit heftigen Anschuldigungen

Sander van Ginkel, der niederländische Eis-Experte, der auch in Peking vor Ort ist, hatte in einem Interview gesagt: „Ich versuche die bestmöglichen Bedingungen für unsere Läufer zu schaffen.“

Deshalb glaubt van der Poel, dass die Niederländer Einfluss auf den Eis-Verantwortlichen Mark Messer aus Kanada nehmen. Für die Niederländer solle er das Eis „härter“ gemacht haben.

Olympia 2022: Van der Poel mit zweifelhaftem Dopingvergleich

„Ich habe den größten Respekt für die Holländer und die Verantwortlichen für das Eis, aber wir müssen über Fair Play diskutieren und das ist weit, weit weg von Fair Play. Das ist Korruption!“, schimpfte van der Poel bei Eurosport.

Bei Olympia 2022 ist Van der Poel auf der Langstrecke der Favorit. Foto: imago images/VCG

Der 25-Jährige, dessen Großvater aus den Niederlanden stammt, poltert weiter: „Es ist peinlich für den Verband und für die Sportler. Wir hatten schon Doping-Skandale und ich stufe das nicht geringer ein.“

Olympia 2022: So reagieren die Niederlande auf die Vorwürfe

In den Niederlanden nahm man die Anschuldigungen gelassen auf. „Das sind große Worte“, erklärte der technische Direktor Remy de Wit. „Ich denke, die Eismeister in Peking und auf der ganzen Welt sind sehr gut in der Lage, die Qualität des Eises selbst zu steuern.“

Über 5.000 Meter holte van der Poel die Goldmedaille, für den Niederländer Roest reichte es nur zu Rang zwei. Über 10.000 Meter ist van der Poel am Freitag (11. Februar) erneut der Favorit. (fs)