Olympia 2022: Nächstes Drama! Königsdisziplin wird zur Farce

Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

Der Startschuss für Olympia 2022 ist gefallen – am Freitag (4. Februar) wurden die Winterspiele in Peking offiziell eröffnet.

Zwei Wochen kämpfen die Athletinnen und Athleten bei Olympia 2022 nun um Medaillen. Doch bereits am ersten Wochenende könnte ein Drama warten.

Olympia 2022: Wind sorgt für Probleme

Bereits am Freitag standen die Ski-Alpine-Asse erstmals auf ihren Skiern. Das Training am Eröffnungstag der olympischen Spiele wurde allerdings massiv durch den Wind beeinflusst und musste teilweise sogar verschoben werden.

Ein böses Vorzeichen: Am Sonntag sollen in der Abfahrt, der alpinen Königsdisziplin, die ersten Medaillen vergeben werden. Allerdings sind ähnliche Windverhältnisse wie zu Beginn des Wochenendes angekündigt.

Olympia 2022: Deutsche Medaillenhoffnung mit düsterer Prognose

Dementsprechend äußert auch Deutschlands Medaillenhoffnung Romed Baumann Bedenken. „Etwas Glück wird man brauchen. Es nützt wahrscheinlich die beste Fahrt nichts. Wenn du oben so einen Gegenwind hast, kannst du noch so schnell Ski fahren – es wird sich nicht ausgehen“, erklärte der 36-Jährige.

Teamkollege Andreas Sander meinte ebenfalls, man könne sich schon jetzt sicher sein, dass der Sieger der Abfahrt durch die Windlotterie hervorgehen wird.

Olympia 2022: So ist der Abfahrtsplan

Am Samstag steht das dritte Training an, bei dem es auch um die letzten Plätze für das Rennen am Tag danach geht.

Die Entscheidung um Gold fällt am Sonntag (6. Februar) und 4 Uhr morgens deutscher Zeit. Wo du die Wettkämpfe live sehen kannst, erfährst du hier >>> (mh)