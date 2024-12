NFL: Jetzt ist es endlich so weit! RTL zittert schon

Jetzt ist es endlich so weit! Seit Monaten fiebert der NFL-Kosmos den Football-Spielen am 25. Dezember entgegen. Am ersten Weihnachtsfeiertag treffen zunächst die Kansas City Chiefs auf die Pittsburgh Steelers (19 Uhr), ehe sich die Baltimore Ravens mit den Houston Texans duellieren (22.3o Uhr).

Die „Christmas Games“ haben in der NFL einen hohen Stellenwert. Wer diese überträgt, dem sind traumhafte Quoten garantiert. In diesem Jahr betritt dafür ein neuer Player die Bühne. Während auch die Fans in Deutschland gespannt sind, blickt RTL den Weihnachtsspielen eher besorgt entgegen.

NFL: Netflix gibt sein Debüt

Diese Nachricht schlug in der Welt des American Footballs ein wie eine Bombe! Im Mai dieses Jahres verkündete die größte Sportliga der Welt einen Übertragungsdeal mit Netflix. Der Streaming-Gigant zeigt zunächst für zwei Jahre die Football-Weihnachtsspiele.

Nach monatelangem Warten ist der Premierentag für Netflix jetzt gekommen. Weil der erste Weihnachtsfeiertag in diesem Jahr auf einen Mittwoch fällt, finden die beiden Partien „außerplanmäßig“ am Mittwochabend deutscher Zeit statt. Für gewöhnlich spielt die NFL in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Sonntagabend und in der Nacht auf Montag, sowie von Montag auf Dienstag.

RTL schaut genau hin

Nachdem der Netflix-Deal, der auch für die Übertragung in Deutschland gilt, bekannt gegeben worden war, meldete sich auch RTL zu Wort. Der deutsche Free-TV-Partner betonte, dass es zu keiner Übertragungs-Überschneidung kommen würde, da die Weihnachtsspiele ohnehin nicht fürs Free-TV vorgesehen waren.

Dennoch dürfte man zittrig darauf blicken, was Netflix macht. Sollte die Übertragung erfolgreich sein, könnte der Streaming-Gigant langfristig darauf schielen, mehr Rechte zu ergattern, sodass RTL in Sachen Übertragung zusätzliche Konkurrenz im deutschen Raum zu DAZN hat.

Die Fans hingegen sind gespannt, wie Netflix die NFL präsentieren wird. Vergleiche zu den bisherigen Rechteinhabern sind anschließend unausweichlich. Wie RTL und Co. dann wohl wegkommen?