NFL-Horror geht weiter! Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab

Die NFL begeistert Jahr für Jahr Millionen von Fans und ist längst über die Grenzen der USA hinaus im Mainstream angekommen. Spieler wie Patrick Mahomes, Jalen Hurts oder Travis Kelce sind längst eigene Marken und manchmal sogar der Hauptgrund, warum Fans den Fernseher einschalten.

Denn die NFL, das ist klar, lebt auch von der Popularität seiner großen Aushängeschilder. Umso bitterer ist es, wenn sich diese schwer verletzen. Und nachdem sich zuletzt bereits Star-Quarterback Joe Burrow verletzt hatte (hier mehr dazu erfahren), trifft es nun weitere bekannte Gesichter.

NFL: Saisonaus für Nick Bosa!

Das Leben als Defensiv-Spieler ist im American Football weitaus wenig glamouröser als wenn man ein Star der Offensive wäre. Wenn man also auch als Verteidiger den Ruf des Superstars erlangt hat, dann weiß man, dass man vor allem eines ist: richtig gut.

Das trifft auch auf Nick Bosa zu. Der Defensive Ende der San Francisco 49ers gehört zu den besten seines Fachs. Doch die Saison 2025 ist für ihn nach nur drei Spieltagen gelaufen! Bosa zog sich am Wochenende gegen die Arizona Cardinals einen Kreuzbandriss zu – eine Horrorverletzung für jeden Sportler. Statt der Jagd nach dem Super Bowl, steht für den 27-Jährigen jetzt eine monatelange Pause an.

Besonders bitter: Nach 2020 ist es für Bosa bereits der zweite Kreuzbandriss, seit er in der NFL spielt. Für die 49ers ist es nach Quarterback Brock Purdy und Wide Receiver Brandon Aiyuk zudem der nächste namhafte Ausfall.

Fragezeichen hinter Ceedee Lamb

Und noch einen Star auf seiner Position erwischte es am Wochenende: Ceedee Lamb, der dritthöchstbezahlte Wide Receiver der Liga, erwischte es bei einer unglücklichen Aktion am Knöchel. Auch er könnte seinen Dallas Cowboys wochenlang fehlen – wenn auch nicht für den Rest der Saison. Dennoch bleiben bisher Fragezeichen hinter der Schwere seiner Verletzung.

Anders Najee Harris von den Los Angeles Chargers. Er riss sich ohne gegnerische Einwirkung die Achillessehne und wird in diesem Jahr auch kein Spiel mehr machen. Die NFL, das wurde mal wieder klar, bleibt ein gefährliches Pflaster – weshalb die Liga an Spieltag 3 gleich mehrere Stars verlor.