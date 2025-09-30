Horror-Bilder aus der NFL – Reaktion auf schlimme Verletzung schockiert Fans

Nach einem bescheidenen Start in diese NFL-Saison konnten die Miami Dolphins endlich ihren ersten Sieg (27:21) feiern. Gegen den Division-Rivalen, die New York Jets, dürfte dieser besonders schmecken. Doch leider überschattete die Horror-Verletzung von Star-Receiver Tyreek Hill das gesamte Spiel.

Zu Beginn des dritten Viertels fing Hill bereits seinen sechsten Pass im Primetime-Spiel. Eine bis dahin starke Performance des wohl schnellsten Spielers der NFL. Doch bei einem Tackle an der Außenlinie verdrehte sich das Bein des 31-Jährigen übel und blieb in einer völlig unnatürlichen Position stehen.

NFL-Experten: Karriereende für Hill?

Sofort war klar: Das war es für Hill. Nicht nur in diesem Spiel, sondern für die gesamte Saison. Experten in den USA mutmaßten bereits über ein mögliches Karriereende des NFL-Stars. Auch wenn es dafür noch zu früh ist, lassen die Bilder durchaus den Grund zu dieser Annahme zu.

Kniegelenkluxation lautet die genaue Diagnose. Vorzustellen als eine Verrenkung des Kniegelenks, bei der Oberschenkelknochen und Wadenbein so weit verschoben sind, dass der Kontakt zwischen beiden fehlt. Bei Hill gehen damit, bereits bestätigt, mehrere Bänderrisse einher. Eine Horror-Verletzung für jeden Sportler. Doch ebenso schockiert Hills Reaktion.

Hill lacht, winkt und jubelt

Als der Receiver vom Feld gefahren wurde, lächelt er, winkt den Fans, klatscht und zeigt Jubelgesten. Eine Übersprungshandlung, Motivation für seine Mitspieler oder wirkten da schon die starken Schmerzmittel? In den sozialen Medien finden sich zahlreiche Theorien zu Hills merkwürdiger Reaktion – verstehen kann es niemand.

Bereits am Sonntag musste auch der junge Star-Receiver der New York Giants, Malik Nabers, mit einem gerissenen Kreuzband das Feld verlassen. Auch durch diese noch junge NFL-Saison ziehen sich schlimme Verletzungen wie ein roter Faden.