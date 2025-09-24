NFL-Team sorgt für Paukenschlag: Schallende Ohrfeige für Super-Bowl-Champion

Drei Spiele, drei Niederlagen: So will kein Team in die neue NFL-Saison starten. Gerade, wenn vor der Saison neue Hoffnung und Siegesmentalität zurückgekehrt sind. Die ließen die New York Giants über die letzten Jahre oft vermissen. Doch mit dem jungen, vielversprechenden Receiver Malik Nabers und Star-Quarterback Russell Wilson sollte es diese Saison anders kommen.

So zumindest die Hoffnung der Fans. Denn nach drei NFL-Spieltagen scheint in New York wieder die Realität Einzug erhalten zu haben. So deutlich, dass die Giants Wilson auf die Bank verbannen. Ab Woche vier übernimmt der Rookie-Quarterback Jaxon Darts. Die Gründe dafür liegen auf der Straße.

NFL: Giants-Fan-Hoffnung enttäuscht

Wilson blieb weit hinter den hohen Erwartungen der New Yorker zurück. Dabei weiß der 36-Jährige, wie man einen Super Bowl gewinnt. Bereits 2014 gelang ihm dieses Kunststück mit den Seattle Seahawks. Daran anknüpfen konnte der Star-Quarterback nicht. Schon in der vergangenen Saison tat sich Wilson in Pittsburgh schwer. In New York erwartete ihn eine kaum ruhigere Fanbase.

+++NFL-Horror geht für viele Teams weiter+++

Doch das ist dem 36-Jährigen keine Hilfe. Alle drei Saisonspiele gingen bislang verloren – mit teilweise desaströser Leistung der Giants-Offensive, geführt von Wilson. Dennoch: Nach drei Spieltagen bereits die Bank drücken zu müssen, ist für den ehemaligen Super-Bowl-Champion eine schallende Ohrfeige.

Rookie übernimmt für Wilson

Jaxon Darts soll jetzt in seinem ersten NFL-Jahr, die Giants aufs Feld führen. In New York setzt man nicht länger auf Erfahrung, sondern bevorzugt das junge Talent als Teamleader. So bleibt seinen Konkurrenten aktuell nur der Bankplatz übrig.

Aktuelle News für Dich:

Ob sich Wilson in der NFL nochmal zurückkämpfen kann, erscheint mit 36 Jahren eher unwahrscheinlich. Doch auch für die Giants gleicht die Entscheidung einem Eingeständnis des eigenen Unvermögens. Die Frage, ob man die Saison nicht besser direkt mit dem Rookie hätte starten können, wird man sich gefallen lassen müssen.