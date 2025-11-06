NFL: Hammer um Super Bowl enthüllt

Die lange Pause in der NFL ist beendet, die neue Saison läuft und die Fans können es kaum noch erwarten, dass es in einigen Monaten in die heiße Phase geht. Denn alle Teams haben nur ein Ziel: im Super Bowl die Vince-Lombardi-Trophäe in die Luft stemmen.

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg in der NFL. Der Super Bowl gehört bekanntlich zu den spektakulärsten Endspielen. Was besonders beliebt ist: ein Werbeplatz während der Pausen. Schon beim Saisonstart enthüllt der TV-Sender NBC Universal, dass alle Werbeplätze des Megaevents ausverkauft sind.

NFL-Hammer um Super Bowl perfekt

Super Bowl ohne irre Werbespots? Das ist in der NFL wohl kaum möglich. Für 30-Sekunden-Spots zahlen einige Unternehmen mehrere Millionen Dollar. Diese kurzen Werbeclips sind oft humorvoll und emotional, nutzen dabei auch oft Hollywood-Stars oder prominente Persönlichkeiten. Schließlich will man dabei viral gehen. Was für eine Bühne würde sich da besser anbieten als beim Super Bowl?

Wie begehrt sind diese Werbespots? Das ist einfach zu beantworten. Um die Präsenz beim Super Bowl reißen sich die Unternehmen so sehr, dass jetzt schon alle Werbeplätze während des Mega-Events bereits ausverkauft sind. Und auch schon 90 Prozent aller Slots während der gesamten NFL-Saison sind bereits belegt, berichtet NBC Universal.

Die genauen Zahlen hat der Sender nicht veröffentlicht. Doch mehrere US-Medien berichten unter Berufung auf Einkäufer, dass man als Preis für ein 30-Sekunden-Video rund sieben Millionen US-Dollar zahlen muss. Das fordert NBC von den Unternehmen. So hoch war die Summe auch in diesem Jahr, die Fox forderte.

Super Bowl immer ein Spektakel

Mit der vergangenen Super-Bowl-Übertragung nahm Fox rund 800 Millionen Dollar an Werbeeinnahmen ein. Ein Spitzendeal für den Sender. „Nach den stärksten Sport-Upfronts in der Geschichte unseres Unternehmens hat der Super Bowl LX außerordentliches Interesse bei den Marken geweckt und es uns ermöglicht, unser Werbeinventar früher als je zuvor auszuverkaufen“, sagte NBC-Manager Peter Lazarus.

Bis zum spektakulären Super Bowl ist es noch sehr lange. Die Playoffs starten am 10. Januar 2026 mit der Wildcard Round. Der Super Bowl LX findet am 8. Februar 2026 im Levi’s Stadium in der US-amerikanischen Stadt Santa Clara im Bundesstaat Kalifornien statt.