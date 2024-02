NFL: Fans wegen Super Bowl in großer Sorge – jetzt ist Zittern angesagt

Es ist endlich wieder so weit! Die Super Bowl in der NFL steht an. Zur Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers werden wieder Millionen Fans aus der ganzen Welt einschalten – in diesem Jahr vermutlich noch mehr als zuvor.

Denn bei diesem Super Bowl wird Taylor Swift dabei sein – zumindest, wenn sie es schaffen sollte. Die Sängerin ist nämlich mit einem Football-Spieler zusammen. Ihre Fans haben jetzt große Sorgen, dass sie es nicht rechtzeitig zum Finale schaffen könnte.

NFL: Schafft es Taylor Swift zum Super Bowl?

Schafft es Pop-Ikone Taylor Swift rechtzeitig von ihrem Konzert in Tokio zum NFL-Spektakel beim Super Bowl in Las Vegas? Diese Frage stellen sich Millionen von Football-Fans seit Tagen. Eine Absage wäre nicht nur für die Football-Liga fatal, auch die Fans wären mehr als nur enttäuscht.

Aber nicht nur das: Ihr Freund Travis Kelce ist ebenfalls mit ihr in Tokio und müsste auch rechtzeitig zurück nach Las Vegas, um mit seinen Kansas City Chiefs den Titel zu verteidigen. Also auch für den Titelverteidiger wäre es eine Katastrophe, wenn der Star nicht dabei wäre.

Immerhin: Von der japanischen Botschaft in den USA gab es eine kleine Entwarnung. „Trotz des 12-stündigen Fluges und der 17-stündigen Zeitverschiebung kann die Botschaft mit Zuversicht sagen, dass sie, wenn sie Tokio am Abend nach ihrem Konzert verlässt, bequem in Las Vegas ankommen sollte, bevor die Super Bowl beginnt“, versicherte die in Washington ansässige Botschaft im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter).

Flughäfen sind voll

Am 11. Februar soll Taylor Swift rund 24 Stunden vor dem Super Bowl der NFL ein Konzert in Japans Hauptstadt Tokio geben. Der 58. Super Bowl zwischen den Chiefs und den 49ers findet in der Nacht zum 12. Februar (0.30 Uhr MEZ) in Las Vegas statt. Jetzt gibt es aber ein anderes Problem

Rick Breitenfeldt, Sprecher der Bundesluftfahrtbehörde, sagte gegenüber Fox: „Die Flughäfen sind voll.“ Vier Flughäfen gibt es in Las Vegas. Diese haben 475 Parkplätze für Privatjets, erklärte eine Sprecherin der örtlichen Abteilung für Luftfahrt. Für das Wochenende werden rund 1.200 erwartet. Für Taylor Swift wird es eng. Sie könnte ihren Flieger in einer weit entfernten Stadt parken.

Allein durch ihre Anwesenheit würde der Trubel um den Super Bowl noch weiter steigern. Die Kansas City Chiefs haben durch Swifts Beziehung zu NFL-Star Kelce Millionen neue Fans dazugewonnen. Das ist natürlich auch gute Werbung für die Football-Liga.

Die Chiefs wollen in diesem Jahr nach 2020 und 2023 den dritten Titel der größten Football-Liga der Welt gewinnen. In der vergangenen Saison wurden die Philadelphia Eagles knapp mit 38:35 besiegt.