Kurz vor Super Bowl: NFL-Hammer ist offiziell

Die NFL-Fans fiebern schon seit Wochen dem Super Bowl entgegen. Wer holt sich die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe? Am Sonntag (11. November) entscheidet es sich dann im Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers.

Noch vor dem Super Bowl gibt es aber Mega-News aus der NFL! Die beste Football-Liga der Welt hat nämlich verkündet, wo das nächste Gastspiel stattfinden wird. Auch ein Team wurde bereits genannt.

NFL verkündet Hammer

Die Deutschland-Spiele im vergangenen Jahr waren bereits ein großer Erfolg für die NFL. Die deutschen Fans dürfen sich auch freuen, denn in 2024 und 2025 finden in München und Frankfurt wieder zwei Partien statt. Doch jetzt darf sich auch noch ein anderes Land über ein Gastspiel der beliebtesten Football-Liga freuen.

Die NFL hat nämlich im Rahmen der Super-Bowl-Woche verkündet, wann das erste Footballspiel in Brasilien stattfinden wird. Am 6. September 2024 wird die Begegnung in Sao Paulo ausgetragen. Heimrecht haben die Philadelphia Eagles. Der Gegner steht zwar noch nicht fest.

Allerdings deutet vieles darauf hin, dass im fast 50.000 Fans fassenden Stadion Corinthians die Miami Dolphins auf die Eagles treffen werden. Eine offizielle Bestätigung gibt es, wenn der Spielplan verkündet wird. Was allerdings für die Dolphins spricht: Das Team aus Florida besitzt Marketingrechte in Brasilien.

Dolphins gegen Eagles in Brasilien?

Im vergangenen Dezember hatte die DFL auf der Eigentümerversammlung beschlossen, erstmals eine Partie der regulären Saison in Brasilien auszutragen. Das ist bereits das fünfte Spiel, dass außerhalb der USA stattfinden werden.

Neben dem einzigen Deutschland-Spiel in der Münchener Allianz Arena gibt es noch eine Partie im Wembley-Stadion und zwei Spiele im Stadion der Tottenham Hotspur in Großbritannien. Mit Sao Paulo sind es dann fünf Spiele für die NFL-Teams. Die Mannschaften werden dann verkündet, sobald der Spielplan für die neue Saison offiziell ist.

