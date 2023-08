NFL im Livestream: Überraschung! ProSieben Sat.1 zeigt plötzlich wieder NFL-Spiele

Acht Jahre lang hielt ProSieben Sat.1 die TV-Rechte an der NFL. Coach Esume, Netman “Icke” und Co. machten American Football im deutschen Fernsehen groß. Inzwischen ist der Hype um die Sportart aus den USA riesig.

Im vergangenen Jahr der Schock: RTL grätschte dazwischen, luchste ProSieben Sat.1 die Rechte für die NFL ab. Ab 2023 läuft die NFL bei RTL. Doch damit ist offensichtlich nicht ganz Schluss mit „ranNFL“. Wie der Sender jetzt bekannt gab, werden insgesamt vier Preseason-Spiele der NFL auf „ran.de“ und in der ran-App übertragen.

NFL im Livestream: ran zeigt Spiele der Preseason

Ganz verzichten auf die NFL müssen die Zuschauer von ProSieben Sat.1 nicht. Der Sender hat sich die Rechte für vier Spiele in der Preseason gesichert. Die Vorbereitungsspiele werden in den kommenden Wochen bei „ran.de“ und in der Ran-App übertragen. Das gab „ran“ jetzt selbst bekannt.

+++ NFL: Deutsche Fans stocksauer auf DAZN – „absolute Katastrophe“ +++

Vor allem Fans der Tampa Bay Buccaneers kommen dabei auf ihre Kosten. „ran“ übertrag gleich drei Preseason-Games der Bucs. Den Auftakt macht in der Nacht von Freitag auf Samstag die Partie Tampa Bay Buccaneers gegen Pittsburgh Steelers. Es folgen bis zum Saisonstart am 7. September drei weitere Begegnungen.

Tampa Bay Buccaneers – Pittsburgh Steelers, 12. August, 1 Uhr, ran.de

New York Giants – Carolina Panthers, 19. August, 1 Uhr, ran.de

New York Jets – Tampa Bay Buccaneers, 20. August, 1.30 Uhr, ran.de

Tampa Bay Buccaneers – Baltimore Ravens, 28. August, 1 Uhr, ran.de

NFL ab sofort bei RTL

In der Regular-Season müssen die deutschen Football-Fans dann aber ohne die ihnen altbekannte Übertragung auskommen. Im deutschen Free-TV zeigt RTL ab sofort die Spiele der NFL. RTL zeigt rund 80 Live-Übertragungen pro Saison, darunter die gesamten Play-offs, den Super Bowl und das „Germany Game“. Bei RTL werden die Fans von „ranNFL“ auch auf bekannte Gesichter treffen. RTL hat unter anderem Patrick Esume, Björn Werner und Jan Stecker für seine NFL-Übertragungen verpflichtet.

Das könnte dich auch interessieren:

Darüber hinaus hält der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN TV-Rechte an der amerikanischen Profi-Liga. Es werden alle Einzel-Nachtspiele der NFL am frühen Samstag-, Dienstag- und Mittwochmorgen deutscher Zeit übertragen. Dazu kommt noch eine Konferenz der Spiele am Sonntag – in deutscher und englischer Version.