NFL-Hammer offiziell! Mega-Deal versetzt die Fans in Aufregung

Es ist noch weit, ehe Patrick Mahomes, Aaron Rodgers und Co. das ovale Ei wieder durch die Luft fliegen lassen. Noch bis September befindet sich die NFL im Pausenmodus. Erst dann geht es mit der regulären Saison wieder los.

Dann stellt sich wie immer auch die Frage, wo die Spiele der NFL übertragen werden. Mittlerweile gibt es einige Möglichkeiten diese zu sehen. Und zur kommenden Saison kommt noch eine dazu. Plötzlich betritt Netflix die Arena – und sichert sich einen Hammer-Deal!

NFL bald auf Netflix zu sehen

Das bestätigten sowohl die größte Sportliga der Welt als auch der Streaminganbieter. Demnach überträgt Netflix ab der kommenden Saison für drei Jahre die prestigeträchtigen Duelle am ersten Weihnachtsfeiertag. In diesem Jahr sind das die Spiele der Kansas City Chiefs gegen die Pittsburgh Steelers und der Baltimore Ravens gegen Houston Texans.

Für das Übertragungsrecht greift Netflix tief in die Tasche. Nach Informationen der „Bild“ fließen pro Spiel sagenhafte 125 Millionen Dollar an die NFL! Das ist mehr Geld als so mancher Sender in Amerika für die Übertragung eines Play-Off-Spiels zahlt.

Es gibt nichts vergleichbares

Wieso man als eigentlicher Anbieter für Serien und Filme plötzlich für ein Sportereignis so tief in die Tasche greift, macht Chief-Content-Officer Bela Bajaria deutlich. „Es gibt keine jährlichen Live-Ereignisse, weder im Sport noch in anderen Bereichen, die mit den Zuschauerzahlen von NFL-Football vergleichbar sind“, sagte Bajaria.

Damit setzt Netflix seine Live-Sport Offensive fort. Zuletzt ging man bereits einen Deal mit Wrestling-Marktführer WWE ein. Zudem zeigt man im Sommer auch einen Box-Kampf zwischen Legende Mike Tyson und Jake Paul.

NFL in Deutschland

Da auch der deutsche Netflix-Account die Ankündigung auf „X“ teilte, ist davon auszugehen, dass die Weihnachtsspiele auch hierzulande über den Dienst empfangbar sein dürften.

Eigentlich liegen die Übertragungsrechte für die NFL bei RTL und DAZN. RTL hatte sich die Rechte im letzten Jahr von ProSieben geschnappt, wo der Sport in Deutschland in den Jahren zuvor einen enormen Interessens-Boost erfahren hatte.